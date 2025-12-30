Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó1·î¸Â¡Ê30ÆüÆüÃæ¡Ë 4Ëü7000±ß¥×¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿582Ëç
¡¡30Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2026Ç¯1·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü1·î8Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï9741Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬5734Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î4007Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü7000±ß¤Î582Ëç¡Ê16±ß°Â43±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï5Ëü2000±ß¤Î491Ëç¡Ê9±ß°Â102±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡61000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡60000¡¡
¡¡¡¡64¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡59000¡¡
¡¡¡¡55¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡58000¡¡
¡¡ 141¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡57000¡¡
¡¡¡¡62¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡56500¡¡
¡¡¡¡59¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡63¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡55500¡¡
¡¡ 352¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡55000¡¡
¡¡ 213¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡54500¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡54375¡¡
¡¡¡¡17¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 5¡¡¡¡54250¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡ 5¡¡¡¡54125¡¡
¡¡ 345¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 6¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡53750¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡13¡¡¡¡53625¡¡
¡¡¡¡95¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡11¡¡¡¡53500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡18¡¡¡¡53375¡¡
¡¡¡¡41¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡19¡¡¡¡53250¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡19¡¡¡¡53125¡¡
¡¡ 452¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡25¡¡¡¡53000¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡¡¡37¡¡¡¡52875¡¡
¡¡¡¡35¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡43¡¡¡¡52750¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡49¡¡¡¡52625¡¡
¡¡ 227¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡51¡¡¡¡52500¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡60¡¡¡¡52375¡¡
¡¡¡¡59¡¡¡¡ -12¡¡¡¡¡¡71¡¡¡¡52250¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡ -22¡¡¡¡¡¡78¡¡¡¡52125¡¡
¡¡ 491¡¡¡¡¡¡-9¡¡¡¡ 102¡¡¡¡52000¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡ -16¡¡¡¡ 115¡¡¡¡51875¡¡
¡¡¡¡80¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡ 137¡¡¡¡51750¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡ -23¡¡¡¡ 139¡¡¡¡51625¡¡
¡¡ 200¡¡¡¡ -29¡¡¡¡ 176¡¡¡¡51500¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡ -50¡¡¡¡ 190¡¡¡¡51375¡¡
¡¡ 395¡¡¡¡ -49¡¡¡¡ 231¡¡¡¡51250¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡ +15¡¡¡¡ 325¡¡¡¡51125¡¡
¡¡ 208¡¡¡¡ -35¡¡¡¡ 320¡¡¡¡51000¡¡¡¡ 925 ¡¡¡¡ +35¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 380¡¡¡¡50875¡¡
¡¡¡¡42¡¡¡¡ -80¡¡¡¡ 380¡¡¡¡50750¡¡¡¡ 780 ¡¡¡¡+105¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ -80¡¡¡¡ 440¡¡¡¡50625¡¡¡¡ 685 ¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡ 149¡¡¡¡ -75¡¡¡¡ 500¡¡¡¡50500¡¡¡¡ 630 ¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡50¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡ -50¡¡¡¡ 585¡¡¡¡50375¡¡¡¡ 555 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡12¡¡¡¡ +25¡¡¡¡ 720¡¡¡¡50250¡¡¡¡ 505 ¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡18¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50125¡¡¡¡ 450 ¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡11¡¡¡¡-155¡¡¡¡ 815¡¡¡¡50000¡¡¡¡ 430 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 106¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49875¡¡¡¡ 380 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1095¡¡¡¡49750¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡36¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ -80¡¡¡¡1120¡¡¡¡49500¡¡¡¡ 284 ¡¡¡¡ -14¡¡¡¡¡¡89¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49375¡¡¡¡ 243 ¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49250¡¡¡¡ 230 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49125¡¡¡¡ 210 ¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49000¡¡¡¡ 181 ¡¡¡¡ -23¡¡¡¡ 296¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48875¡¡¡¡ 167 ¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48750¡¡¡¡ 151 ¡¡¡¡ -19¡¡¡¡¡¡34¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48625¡¡¡¡ 148 ¡¡¡¡ +13¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48500¡¡¡¡ 121 ¡¡¡¡ -22¡¡¡¡ 425¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48375¡¡¡¡ 113 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
