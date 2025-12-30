Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2·î¸Â¡Ê30ÆüÆüÃæ¡Ë 2Ëü5000±ß¥×¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿348Ëç
¡¡30Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2026Ç¯2·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü2·î12Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï2974Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬2103Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î871Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï2Ëü5000±ß¤Î348Ëç¡Ê1±ß¹â10±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï5Ëü3000±ß¤Î195Ëç¡Ê50±ß°Â415±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡65000¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡64000¡¡
¡¡¡¡27¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡63000¡¡
¡¡¡¡35¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡62000¡¡
¡¡¡¡56¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 6¡¡¡¡61000¡¡
¡¡ 176¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡60000¡¡
¡¡¡¡37¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡13¡¡¡¡59000¡¡
¡¡¡¡95¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡21¡¡¡¡58000¡¡
¡¡¡¡72¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡42¡¡¡¡57000¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡ -19¡¡¡¡¡¡54¡¡¡¡56500¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡83¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡ -23¡¡¡¡¡¡88¡¡¡¡55750¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡ -23¡¡¡¡¡¡97¡¡¡¡55500¡¡
¡¡¡¡47¡¡¡¡ -27¡¡¡¡ 136¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡ -50¡¡¡¡ 160¡¡¡¡54750¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡ -28¡¡¡¡ 187¡¡¡¡54500¡¡
¡¡¡¡19¡¡¡¡ -15¡¡¡¡ 260¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡ -45¡¡¡¡ 330¡¡¡¡53500¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 370¡¡¡¡53250¡¡
¡¡ 195¡¡¡¡ -50¡¡¡¡ 415¡¡¡¡53000¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡ -45¡¡¡¡ 455¡¡¡¡52875¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡ -15¡¡¡¡ 575¡¡¡¡52500¡¡
¡¡¡¡28¡¡¡¡ -65¡¡¡¡ 735¡¡¡¡52000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 830¡¡¡¡51750¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡ -70¡¡¡¡ 920¡¡¡¡51500¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡ -50¡¡¡¡1090¡¡¡¡51000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡1415¡¡¡¡50500¡¡¡¡1395 ¡¡¡¡ +35¡¡¡¡¡¡18¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1550¡¡¡¡50250¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50000¡¡¡¡1205 ¡¡¡¡ +80¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49750¡¡¡¡1075 ¡¡¡¡ +40¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49500¡¡¡¡1000 ¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡18¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49375¡¡¡¡1010 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49250¡¡¡¡ 970 ¡¡¡¡ +25¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49000¡¡¡¡ 850 ¡¡¡¡-165¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48750¡¡¡¡ 830 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48500¡¡¡¡ 730 ¡¡¡¡ +15¡¡¡¡¡¡16¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48000¡¡¡¡ 615 ¡¡¡¡ +45¡¡¡¡¡¡31¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47875¡¡¡¡ 600 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 122¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47500¡¡¡¡ 520 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡80¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47250¡¡¡¡ 515 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47000¡¡¡¡ 445 ¡¡¡¡ +30¡¡¡¡ 192¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46750¡¡¡¡ 405 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46500¡¡¡¡ 380 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡13¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46250¡¡¡¡ 355 ¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46000¡¡¡¡ 325 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 202¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45500¡¡¡¡ 281 ¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45250¡¡¡¡ 265 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45000¡¡¡¡ 240 ¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡43¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44750¡¡¡¡ 232 ¡¡¡¡ +16¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44500¡¡¡¡ 209 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44250¡¡¡¡ 200 ¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44000¡¡¡¡ 186 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡ 171¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43500¡¡¡¡ 166 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡29¡¡
