¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤ã¥´¥ê²¡¤¹¤·¤«¤Ê¤¤!!¡×·ëº§¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ê¤´Îá¾î¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÊËâÂ²¡ªÍ¦¤Þ¤·¤¤¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¡Ö»ÅÎ±¤á¤Ê¤¤ã!!¡×¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿Í´Ö¤ÈËâÂ²¤¬·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×¤Î°ìÊ¸¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤ÎÌ¡²è¡£²Ç¤°¿Í´Ö¤Î¤´Îá¾î¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÎËâÂ²¤È¤Î·ëº§¡×¤È¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡ª°ìÊý¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëËâÂ²¤ÎÎÎ¼ç¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤È·ëº§¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤À¤è¡ª¡×¤Èµã¤¤ÃÌÌ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿´¤ÎÆâ¤Ï±£¤·¤Æ¡¢2¿Í¤ÏÂÐÌÌ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£°ìÂÎ¤³¤Î·ëº§¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¤é¡©ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼ñÌ£¤ÇºÙ¡¹¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÁÏºî³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Æó½Å¤¤¤Á¼Â(@niju_2213)¤µ¤ó¡£2024Ç¯4·î12ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖCOMIC Be vol.124¡×(¤Õ¤å¡¼¤¸¤ç¤ó¤×¤í¤À¤¯¤È)¤Ç¡¢ÆÉÀÚºîÉÊ¡ÖËâ³¦¤Ç¹¬¤»À¸³è»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Î¸¶ºî¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤Î¾¦¶ÈºîÉÊ¡¢¤·¤«¤â¸¶ºî¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤ÎºîÉÊºî¤ê¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿Æó½Å¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡Öºî²è¤Î»³粼¤È»ÒÀèÀ¸¤Î¤ä¤µ¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÉÁ¼Ì¤È¡¢ÊÔ½¸Ã´Åö¤µ¤ó¤ÎÎå¤Þ¤·¤È»Ù¤¨¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆó½Å¤µ¤ó¤Ëº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
ËÜºî¡ÖËâÂ²¤Ë¿Í´Ö¤¬²ÇÆþ¤ê¤¹¤ëÏÃ¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æºî¼Ô¤ÎÆó½Å¤¤¤Á¼Â¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ë¤Ï¥Ø¥¿¥ì¤À¤±¤ÉÁÇËÑ¤ÇÀ¿¼Â¡¢¥ì¥Î¡¼¥é¤ÏÇËÅ·¹Ó¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀ³Ê¤Î¤´Îá¾î¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤ÏÎ¢ÀßÄê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ì¥Î¡¼¥é¤Ë¤Ï±£¤µ¤ì¤¿°Å¤¤²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥é¥¤¥ë¤â·»Äï¤¬Â¿¤¤Ëö¤Ã»Ò¤ÇÍÄ¾¯´ü¤«¤éÉã¿Æ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Î¢ÀßÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ë¤Î²áµî¤ò¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤¬»ý¤Ä²áµî¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¸ß¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¼çÌò2¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥ë¤Î½¾¼Ô¤Ï»Å»öÃæ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ïº¬¤Ï¥Á¥ã¥é¤¯¤Æ¡¢¥ì¥Î¡¼¥é¤Î»ø½÷¤Ë¤Ï²ñ¤Ã¤ÆÁá¡¹¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¤ÆÉ¡¤Ç¾Ð¤ï¤ì¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÆæÀßÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Ä¡¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âºÙ¤«¤¤ÀßÄê¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£ËÜºî¤Î¤Ê¤«¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¥ì¥Î¡¼¥é¤¬¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¥é¥¤¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê¥ì¥Î¡¼¥é¤ÈÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥¤¥ë¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆó½Å¤µ¤ó¡£
ËÜºî¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍ¦¤Þ¤·¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¡Ø¼Í»ß¤á¤Ê¤¤ã¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ø»ÅÎ±¤á¤Ê¤¤ã¡Ù¤Ê¤Î¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»ÅÎ±¤á¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¡ÄÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¾Ð¤Ã¤¿w¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ËâÂ²¤È¿Í´Ö¤¬¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¡¢¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëËÜºî¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Æó½Å¤¤¤Á¼Â(@niju_2213)
