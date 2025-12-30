¡ÈÀ¤³¦¡É¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÁá°ðÅÄÂç³Ø¥ë¡¼¥¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÅ¯¡õÎëÌÚÎ°°ý¤ËÄ¾·â¡¡½é¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤Î»×¤¤¡¢4Ç¯´Ö¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¸ì¤ë
2026Ç¯1·î2¡¢3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢½é¤ÎÈ¢º¬Ï©¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Îº´¡¹ÌÚÅ¯Áª¼ê¤ÈÎëÌÚÎ°°ý(¤ë¤¤)Áª¼ê¤¬¡¢Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÎÌÜÉ¸¤äÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ïº´µ×Ä¹À»(Ä¹Ìî)½Ð¿È¤Ç¡¢2023Ç¯¤Î¹â¹»±ØÅÁ5¶è(3.0¥¥í)¤Ç8Ê¬14ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòÇ¯¤Î¹â¹»±ØÅÁ¤Ç3¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤ÏÈ¬ÀéÂå¾¾±¢(ÀéÍÕ)½Ð¿È¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¹â¹»±ØÅÁ¤Ï¥¨¡¼¥¹½¸¤¦1¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜÁª¼êºÇ¹âµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï½Õ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÌöÆ°¡£¤È¤â¤ËÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï3000m¾ã³²¤Ç3°ÌÉ½¾´Âæ¤Ø¡£10·î¤Ë¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤È¤â¤Ë½ÐÁö¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ë¤âÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¿Ê³ØÍýÍ³¡õ4Ç¯´Ö¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È
Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³ØÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¹»¡¦Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÂçÇ÷·æÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡¢¡Öº´µ×Ä¹À»¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿»þ¤Ë¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿ÂçÇ÷·æÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤¤Ê¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë1¸Ä¾å¤Î»³¸ý½×Ê¿ÀèÇÚ(Áá°ðÅÄÂç³Ø2Ç¯)¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÁª¼ê¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¡¦²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¸Ä¤ò¤¹¤´¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¸Ä¤ËÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤¬¡¢Îý½¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈµÏ¿¤â½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤òµó¤²¤¿Î¾Áª¼ê¡£º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡¢3Ç¯À¸¤ÇËÌµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¡¢4Ç¯À¸¤Ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÆÇ¯¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¡ÈÀ¤³¦¡É¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢±ØÅÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±ØÅÁ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡Ö4Ç¯ÌÜ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¡£¤½¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ12Ê¬Âæ(5000m)¤ä26Ê¬Âæ(10000m)¤Ê¤ÉÆüËÜ¿Í¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£(µÏ¿¤ò)½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬½é¤á¤È¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤½¤ÎµÏ¿¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò3Ç¯´Ö¤Ç¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Î¿ô»ú¤â·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±´ü¤¿¤Á¤È¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÁá°ðÅÄ¤Î²«¶âÀ¤Âå¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Î½é¤È¤Ê¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¡£º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤«¤éÁö¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¶è´Ö¤Ë²ó¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÁí¹çÍ¥¾¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¶è´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Áö¤ê¤äÎ®¤ì¤Îºî¤êÊý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡ÖÈ¢º¬¤Ï(1¶è´Ö¤¬)20¥¥í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤µ¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡£¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç20¥¥í¤òÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¤Î¶è´Ö¤Ç¼«Ê¬¤¬Áö¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½Å°µ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂçÊÑ¤µ¤âÉÝ¤µ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Áö¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÁ°¤ÎÁª¼ê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¸å¤ÎÁª¼ê¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¡£20¥¥í¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤µ÷Î¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤âÎ®¤ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë1Ç¯À¸¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯À¸¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÁá°ðÅÄ¤Î²«¶âÀ¤Âå¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¤È¤¤ËÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÎ°°ý¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤Æ±´ü¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íê¤â¤·¤¤Æ±´ü¤È4Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£