¾È¤é¤¹¤â¤Î¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¡Ä¾Ð¤¤¤Î¡ÖËâ·¢¡×¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡È¾¼ÏÂ¤Î¸¸±Æ¡É¡¡ÀõÁð¤ËÐÊ¤àÌ¥ÎÏ¤¢¤ë°ÛÀ¤³¦
¡¡¡Ú³Þ¸¶Á³Ï¯¤ÎÀåÀè»°À£¡ÛÅìµþ¡¦ÀõÁð¤Ë¾Ð¤¤¤Î¡ÖËâ·¢¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤«¡©¤½¤ÎÌ¾¤ò¡ÖÅìÍÎ´Û¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖÀõÁð¥Õ¥é¥ó¥¹ºÂ±é·Ý¾ìÅìÍÎ´Û¡×¡£¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê78¡Ë¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·Ý¿Í¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î·à¾ì¤À¡£
¡¡Á°¿È¤Î¡ÖÀõÁð¥Õ¥é¥ó¥¹ºÂ¡×»þÂå¤Ë¤ÏÊ¸¹ë¤Î±Ê°æ²ÙÉ÷¤¬ÂÈË¤¯ÄÌ¤¤¡¢¡ÖÅìÍÎ·à¾ì¡×¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï°¯ÈþÀ¶¡¢Ä¹ÌçÍ¦¡¢Í³ÍøÅ°¡¢ÅìÈ¬Ïº¤é¤¬¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡£Íî¸ì¤Î´óÀÊ¡ÖÀõÁð±é·Ý¥Û¡¼¥ë¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡È¾Ð¤¤¤ÎÀ»ÃÏ¡ÉÀõÁðÏ»¶è¤ÇÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÌ¡ºÍ¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþ±é·Ý¶¨²ñ¡¢Æ±¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¶¨²ñ½êÂ°¤Î·Ý¿Í¤òÃæ¿´¤ËËèÆü¡¢¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÆü¡¢µÒÀÊ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÔÆâ¤Î´óÀÊ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬ÅìÍÎ´Û¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë°ÛÀ¤³¦¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³«±é30Ê¬Á°¡¢Àµ¸á¤ËÆþ¾ìÎÁ3000±ß¤òÊ§¤Ã¤ÆÆþ¾ì¡£¡Öº®¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç4³¬¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤ÈµÒÀÊ¿ô202¤Î·à¾ì¤¬¥¬¥é¡Á¥ó¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°¡¦Âç¿Ü±é·Ý¾ì¤Ç5¿Í¤À¤±¤ÎµÒ¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡©³«±é¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏµÒ¤Ï¡È¥ÄÎ¥¤ì¡É¤Ç10¿Í¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï30¿Í¼å¡£É¹±«¤¬¹ß¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë±é¼Ô¤Î1¿Í¤«¤é¡ÖÉáÃÊ¤«¤éµÒÆþ¤ê¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÄÌ¾ï¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤æ¤ë¡Á¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡£
¡¡ÅÓÃæ3²ó¤ÎÃçÆþ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ª±é¤Î¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿22ÁÈ¡£¥³¥ó¥Ó¤â¤¤¤¿¤«¤é½Ð±é¼Ô¤ÈµÒ¤Î¿ô¤¬Æ±¤¸¤°¤é¤¤¤«¡©¼Â¤Ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡±é¤¸¤ë»þ´Ö¤Ï1ÁÈ¡Ê¿Í¡Ë10¡Á15Ê¬¡£Íî¸ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢²ÎÍØ¡¢¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¢¥³¥ó¥È¡¢Ì¡ÃÌ¡¢»æÀÚ¤ê¡¢Ê¢ÏÃ½Ñ¡¢À¼ÂÓÌÏ¼Ì¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤êÎ©¤ÁÂØ¤ï¤ê·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Þ¥Ë¥¢¡×¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌµÌ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¡£
¡¡ÌøÈþÎ¤¤Î¾®Àâ¡ÖJR¾åÌî±Ø¸ø±à¸ý¡×¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿»í¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÀá¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸÷¤Ï¾È¤é¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾È¤é¤¹¤â¤Î¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤À¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤¤¤Ä¤â¸«¤«¤±¤ëÍÌ¾¥¹¥¿¡¼¤Î±¢¤Ë¤Ï¡¢ÌµÌ¾¤Î¿Í¤¬¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È»×¤¦¡£¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤·¤«»ä¤ÏÉñÂæ¤Î·Ý¿Í¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ë¤Ï¹¥ÅÄ¥¿¥¯¥È¡Ê63¡Ë¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥Í¥¿¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î»Ø´ø¼Ô·ÁÂÖÌÏ¼Ì¡£¾®ß·À¬¼¤¡¢¥«¥é¥ä¥ó¡¢¥Á¥§¥ê¥Ó¥À¥Ã¥±¤È¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤È»Ø´ø¤Ö¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇú¾Ð¤Î·Ý¤À¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤¬¡Ö¡©¡×¤Î¤Þ¤Þ¡£¤³¤Î·Ý¤ò35Ç¯´Ö¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¼¹Ç°¤Î¿Í¤À¡£ºÇ¸å¤ÏÄ«ÈæÆàÎ´»Ø´ø¥Þ¥Í¤Ç¡ÖÂè¶å¡×¤Î¥é¥¹¥È¡£¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡ª¡×¤À¡£¤Þ¤µ¤«¥¤¥Ö¤ËÀõÁð¤Ç¤³¤Î¶Ê¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¤È¤Ï¡£¹¬¤»¡£
¡¡¥È¥ê¡ÊºÇ¸å¤Î½Ð±é¼Ô¡Ë¤ÎÁ°¤Î¡Ö¤Ò¤¶¡×¡Ê¡Ö´óÀÊ¡×¤Ç¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥É¥Ó¥ê¥¢¥ó¤Î¤ä¤Þ¤±¤¤¤¸¡£¡Ö¤Î¤ß¤¬¹¥¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°û¤ß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãî¤Î¥Î¥ß¡£¥Î¥ß¤ÎÊ±Áõ¤ò¤·¡¢ÂÎÃæ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥Ù¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤È¤Ó¤¤ê¤Î´ñºÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥È¥ê¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÌ¡ÃÌ¤Î¥Þ¥°¥Ê¥à¾®ÎÓ¡Ê54¡Ë¡£¥Í¥¿¤ÏÄÁ¤·¤¤¡ÖÆó¿Í±©¿¥¡×¤À¡£ºÂÉÛÃÄ¤ËºÂ¤Ã¤¿Íî¸ì²È¤ÎÌøÄâ¼Ç³Ú¡Ê52¡Ë¤¬Âç¤¤Ê±©¿¥¤òÃå¤Æ¡¢¸å¤í¤Ë¥Þ¥°¥Ê¥à¤Ï¡¢´é¤ò±£¤·¤ÆÂµ¤ËÏÓ¤À¤±ÄÌ¤·¡¢Æó¿Í°ìÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¡£¶¸¸À²ó¤·¤ÎÌò¤Ï½Õ±«¤äÀ²ÂÀ¡Ê38¡Ë¡£À²ÂÀ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¼Ç³Ú¤¬Åú¤¨¡¢¥Þ¥°¥Ê¥à¤¬¼ê¤òÆ°¤«¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸¸¤Î¡Ö´óÀÊ·Ý¡×¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤ÏÍî¸ì²È¡¦»°Í·ÄâÍ·»°¡Ê87¡Ë¤¬¡¢20Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ë¿Çµ²ð¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤â´óÀÊ¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿Çµ²ðË´¤¸å¡¢±é¤¸¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¥Þ¥°¥Ê¥à¤¬Í·»°¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¤Éü³è¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¶µ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤â¥¦¥±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾®ÎÓ¤¬ÏÃ¤¹15Ê¬¤Î¹âºÂ¡£°µ´¬¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ò2¶Ê±éÁÕ¤·¤¿¤³¤È¡£¡ÖÌµÍý¤Ê»ÑÀª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¼Ç³Ú¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÈÊ»¤»¤Æ¾ìÆâ¤Ï¾Ð¤¤¤È¶Ã¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤½Ð±éÎÁ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤Ï´ÑµÒ¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤â¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÎáÏÂ¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÅìÍÎ´Û¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¸¸±Æ¤«¡©ÍÅ¤·¤¤¡£¤À¤¬²û¤«¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÍÎ´Û¤ÏÇ¯Æâ31Æü¤Þ¤Ç¸µÃ¶¤«¤é¤âµÙ¤Þ¤º±Ä¶È¡£