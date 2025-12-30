¡Ú´ßÃ«Íö´Ý¤ÎÀ¯¼£¥¼¥ß¡Û¼«Ì±vs.Î©·û¡¡ËºÇ¯²ñÆ¤ÏÀ¡¡¡ÖÂçÏ¢Î©¡×Àâ¤ÎÎ¢Â¦¤Ï¡Ä¡Ä¹â»Ô¼óÁê¤¬ÅÇ¤¤¤¿¼å²»
¡Ö´ßÃ«Íö´Ý¤ÎÀ¯¼£¥¼¥ß¡×¤Ï¡¢¼Â¶È²È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´ßÃ«Íö´Ý¤¬¡¢Êü²Ý¸å¤Î¡È¤À¤Ù¤ê¡É´¶³Ð¤ÇÀ¯¼£¤ò³Ø¤ÖÈÖÁÈ¡£º£²ó¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î»³ÅÄ¹¨µÄ°÷¤È¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î±öÂ¼¤¢¤ä¤«µÄ°÷¤ò·Þ¤¨¡¢ÃÝÆâ¿¿²òÀâ°Ñ°÷¤È¤È¤â¤Ë·ãÆ°¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2025Ç¯12·î23Æü¼ýÏ¿¤ÎÆâÍÆ¤«¤éÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¢£Î©·û¡¦±öÂ¼»á¤ËÆÍÁ³¡¢¼«Ì±¡¦»³ÅÄ»á¤«¤é¡È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡É¡ª¡©
Íö´Ý
¡Ö±öÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤É¤ó¤ÊÅÞ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
±öÂ¼µÄ°÷
¡Ö»ä¤¿¤Á¡¢Â¿ÍÍÀ¤Ã¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢µÄ°÷¤ÎÁØ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤¦¤ÈÎ©·û¤Î»Ù»ýÁØ¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÄ°÷¤ÎÉý¤ÏÂ¿Ê¬¡¢»ä¤¿¤ÁÎ©·ûÌ±¼çÅÞ°Ê¾å¤ËÉý¹¤¤¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
Íö´Ý
¡ÖËÜÅö¤ËËÍ¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
±öÂ¼µÄ°÷
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤á¤¿¤éÉ¬¤º½¾¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ê¤¤é¤Ê¤¤¶¯¸Ç¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦À¯ÅÞ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¤«°¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
Íö´Ý
¡Ö·ë¹½¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡Ö±öÂ¼¤µ¤ó¼«Ì±ÅÞÅª¤Ê¤ó¤Ç¡¢²æ¡¹°ìÈÖÂ¿ÍÍÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬³èÌö¤µ¤ì¤ë¡×
ÃÝÆâ²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¤³¤³¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
Íö´Ý
¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Íö´Ý
¡Ö¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
±öÂ¼µÄ°÷
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¡Ê¼ê¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¡Ë¡×
ÃÝÆâ²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¤³¤ì¤ÏË«¤á»¦¤·¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Ø¤ó¤Ç¡×
¢£Íö´Ý¡¡¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡¡¼«Ì±¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤«¡©¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤«¡©¡×
Íö´Ý
¡Ö¸øÌÀ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢°Ý¿·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤³¤Î¡ÊÏ¢Î©¤Î¡ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤«¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°È¾¤¬ÀÐÇË¤µ¤ó¡¢¸åÈ¾¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¼¤á¤Ê¤¤¼¤á¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂç¤¤¯Å¾´¹¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ°Ý¿·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¡×
¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂç¤¤¯º¸¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¿¶¤ê»Ò¤¬±¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î´¶³Ð¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢¤«¤Ê¤êº¸¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬º£¤Þ¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦Â¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤ÇÊÝ¼éÂ¦¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²æ¡¹¤¬¤³¤¦¤ä¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ»²ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ü¥Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¡¢°Ý¿·¤ÎÊý¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¹ç°Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êÅ¾´¹¤·¤Æ¤ë¤·¡×
¡Ö26Ç¯´Ö¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÉôÊ¬¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
Íö´Ý
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÀèÀ¸¤«¤é¤¹¤ë¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡©¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¡×
Íö´Ý
¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¤¤Þ¤Ï¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡Ö»ä¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï...¡×
ÃÝÆâ²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¤Ã¤È¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¢£ÂçÏ¢Î©...¼«Ì±¤ÈÎ©·û¤¬ÁÈ¤àÀâ¤Ï¡©¡¡¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¢²¿¤Ç¤â¤Î¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Íö´Ý
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÂ¿Ê¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸øÌÀ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Î©·û¤È¡Ê¼«Ì±¤¬¡ËÁÈ¤à¤Ã¤ÆÀâ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÃÝÆâ²òÀâ°Ñ°÷
¡ÖÂçÏ¢Î©¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡
Íö´Ý
¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
±öÂ¼µÄ°÷
¡ÖÂçÏ¢Î©¤Ç¤¹¤«¡©»äÃ£¤ÎÃæ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ã¤¿¤é»ä¤¬Ãç´Ö³°¤ì¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
Íö´Ý
¡Ö¼«Ì±¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢´´Éô¤¬·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á´ÉôÎ©·û¤â´Þ¤á¤Æ¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¹ç¤ï¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â²áÈ¾¿ô¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢Î©·û¤â»ëÌî...¡×
ÃÝÆâ²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¢²¿¤Ç¤â¤Î¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÃÝÆâ²òÀâ°Ñ°÷
¡ÖÍ»ÄÌÌµ³·¡Ê¤æ¤¦¤º¤¦¤à¤²¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë²û¤¬¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×
¢£¼«Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ÎÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡©¡¡¹â»Ô»á¤¬ÅÅÏÃ¤Ç¼å²»¡Ö»ä¡¢ÁíÍý¤Ë...¡×¡¡
Íö´Ý
¡Ö¡ÊÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¡Ë°ìÈÖ¥Ù¥¹¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç°Ý¿·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢Â¾¤Ë¥Ù¥¹¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢°Ý¿·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡Ö²æ¡¹¤Ï¹ñÌ±¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Íö´Ý
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×
ÃÝÆâ²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¥¹¥à¡¼¥º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÝÆâ²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¸øÌÀ¤Ï»Ä¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸øÌÀÅÞ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¹ñÌ±¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÂ¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÝÆâ²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸øÌÀÅÞ¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Õ³°¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¡©¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡Ö¤¹¤´¤¤°Õ³°¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¶ÄÅ·¤Ç¤¹¡×
Íö´Ý
¡ÖÃ¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤â¤Î¤Í¡×
±öÂ¼µÄ°÷
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É»ä¡¢ÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡Ë¸Å²°¡Ê·½»Ê¡Ë¤µ¤ó¤âÂæÏÑ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÄÄ¹¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¦¸Å²°·½»Ê»á¡¡Ä¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ÖÆü²ÚµÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡×²ñÄ¹¡Ë¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Á°¸þ¤¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤ä¤ëÊý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂæÏÑ¤Î¤³¤È¡£ÅÓÃæ¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡¢»ö¾ð¤¬¤Ç¤¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æµ¢¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤ÎÎ¥Ã¦¤À¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
»³ÅÄµÄ°÷
¡Ö¹â»Ô¤µ¤óÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¡Ø»ä¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Ø¤ó¤«¤â¤·¤ì¤ó¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£°ì»þ¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÝÆâ²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤¬¡Ë²áÈ¾¿ô¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤Ã¤Á¡ÊÎ©·û¡Ë¤ÎÊý¤¬²áÈ¾¿ô¼è¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡×
¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×