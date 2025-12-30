¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶Í°þ³Ø±à¡¢¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤ÎÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡¢´ØÀ¾³Ø±¡¤â¸µÆü·èÀï¤Ø
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡Âè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï30Æü¡¢2²óÀï16»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢1Æü¤Î3²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè°ì¡Ë¤Ê¤É¥·¡¼¥É¹»¤¬½çÅö¾¡¤Á¤·¤¿°ìÊý¡¢¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤ÎÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡ÊÂçºåÂè°ì¡Ë¡¢·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂèÆó¡Ë¡¢´ØÀ¾³Ø±¡¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤âÇ´¤ê¶¯¤¯¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¢¦3²óÀïÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡¡Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡½ÂçÊ¬ÅìÌÀ
¡¡ÈøÆ»¡½¶Í°þ³Ø±à
¡¡ÅìÊ¡²¬¡½·Ä±þ»ÖÌÚ
¡¡ÃÞ»ç¡½Åì³¤ÂçÁêÌÏ
¡¡µþÅÔÀ®¾Ï¡½¹âÆé
¡¡Ä¹ºêËÌÍÛÂæ¡½¸æ½ê¼Â
¡¡Âçºå¶Í°þ¡½ÌÜ¹õ³Ø±¡
¡¡´ØÀ¾³Ø±¡¡½¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ