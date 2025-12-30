ÍèÇ¯1/11¤Îºë¶Ì¾åÈøHG¤ÇÀ»³Ø±¡Âç³Ø¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Îºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¾åÈø»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè12ÀáGAME2¤Î¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·ÁÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À»³Ø±¡Âç³Ø¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À»³Ø±¡Âç³Ø¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×PBL·¿¡×¼ø¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºë¶Ì¾åÈø¤¬¥Ûー¥à¥²ー¥à½¸µÒ¤Ç¤Î²ÝÂê¤òÄó¶¡¤·¡¢³ØÀ¸¤¬²ò·è°Æ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿´ë²è¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð³ØÀ¸¤¬¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡×¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ã¤¤½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤«¡×¡¢¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ»î¹ç´ÑÀï¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤É¤ó¤Ê¹©É×¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î²ÝÂê¤«¤é¡¢15ºÍ°Ê¾å¤Î¹â¹»À¸¡¢³ØÀ¸¤¬ÌµÎÁ¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¡Ö³ØÀ¸DAY!!!ÌµÎÁ´ÑÀï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ä¡¢ÆÃÀß¥Öー¥¹¤Ç¤ÎV¥á¥ó¥ÐーÅÐÏ¿¡¢SNS¤Î¥Õ¥©¥íー¤Ç¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÊ¡°ú¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¼ø¶È¤òÄÌ¤·¤Æ²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Í¤¨¤¿´ë²è¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»î¹ç¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬»×¹Í¤ò¶Å¤é¤·¤¿¹©É×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Ç¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤â¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¡£