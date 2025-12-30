¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢¥É¥ß¥Î´ë²è¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¡¢³§¤µ¤ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´Ö¤Ë¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë3ÆüÌÜ¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡23²óÌÜ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ªåºÎï¤Ç¤¹⋯¡ªÀéÄ»ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÐ¾ì¤·¤¿¿å¿¹¤«¤ª¤ê
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö±é²Î¡ß¥É¥ß¥Î¡×¤Ç¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¿å¿¹¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢Âçºå¤Î¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¹ÈÇò¤Î¥É¥ß¥Î¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿å¿¹¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥É¥ß¥Î¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¡¢³§¤µ¤ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²Î¤È¥É¥ß¥Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥É¥ß¥Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä³Ú¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¡È¥É¥ß¥Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Î¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡É¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¡£
¡¡°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°Õ³°¤Ê¿§¤Ç¶Ã¤«¤ì¤ë¤«¤â¡£¤¢¤Ã¡ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ö¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡23²óÌÜ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ªåºÎï¤Ç¤¹⋯¡ªÀéÄ»ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÐ¾ì¤·¤¿¿å¿¹¤«¤ª¤ê
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö±é²Î¡ß¥É¥ß¥Î¡×¤Ç¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¿å¿¹¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢Âçºå¤Î¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¹ÈÇò¤Î¥É¥ß¥Î¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿å¿¹¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥É¥ß¥Î¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¡¢³§¤µ¤ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²Î¤È¥É¥ß¥Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°Õ³°¤Ê¿§¤Ç¶Ã¤«¤ì¤ë¤«¤â¡£¤¢¤Ã¡ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ö¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£