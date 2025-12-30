¡Ö¤·¤Ö¤ó¤®ºÂÎ®À±·²¡×¡¢Íè·î£´ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é¸«º¢¡Ä¸áÁ°£µ»þº¢¤Ë¤Ï£±»þ´Ö¤ËÎ®À±£±£µ¡Á£²£°¸Ä¤Û¤É¤«
¡¡»°ÂçÎ®À±·²¤Î°ì¤Ä¡Ö¤·¤Ö¤ó¤®ºÂÎ®À±·²¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯£±·î£´Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤«¤éÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¸«º¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±Î®À±·²¤ÏÇ¯Æ¬¹±Îã¤ÎÅ·Ê¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Î®À±¤Ï¤ª¤ª¤°¤ÞºÂ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ëËÌÅÍ¼·À±¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊü¼ÍÅÀ¡×¤òÃæ¿´¤Ë»ÍÊýÈ¬Êý¤ËÎ®¤ì¤ë¡£¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Ï£³Æü¤¬Ëþ·î¤Ç·îÌÀ¤«¤ê¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢£´Æü¸áÁ°£±»þº¢¤«¤éÎ®À±¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë¡£¸«º¢¤È¤Ê¤ë¸áÁ°£µ»þº¢¤Ë¤Ï¡¢¶õ¤Î°Å¤¤¾ì½ê¤Ê¤é£±»þ´Ö¤¢¤¿¤ê£±£µ¸Ä¤«¤é£²£°¸Ä¤Û¤É¤Î´ÑÂ¬¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£