¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¡¢ºØÆ£²í¼ù»á¡¢ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤¬¡¢¹Åç¡¦¿¹±ºÂçÊå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ï¡ÖËèÆü¤Þ¤¿¿¹±º¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥¿¥Õ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤òÉ¾²Á¡£ºØÆ£»á¤Ï¡ÖÌî¼ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¼é¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÍÞ¤¨¡¢Á°¡Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤È¤Ê¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£É¾²Á¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¤³¤Î²ó¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¶¥¤Ã¤Æ¤ë»î¹çÁ´ÉôÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹±º¤Ï¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡3ÇÔ25¥Û¡¼¥ë¥É12¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.63¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
