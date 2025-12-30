80Ç¯Âå¤ÎÆ´¤ì¤òµ»½Ñ¤È´¶À¤ÇºÆ¸½¡£¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¤Î¿´¤òÄÏ¤à¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ÏÓ»þ·×
¤³¤Îµ»ö¤Ï2025Ç¯7·î5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
1980Ç¯Âå¤ÎSF±Ç²è¤Ç¸«¤¿¡¢¤¢¤Î¸÷¤ëÏÓ»þ·×¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ¤Íè¤Î·çÊÒ¤ò¼ê¼ó¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖTIME RED WATCH¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤¢¤Îº¢¸«¤¿Ì¤Íè¡É¤ò¡¢¸½ºß¤Îµ»½Ñ¤È´¶À¤ÇÁÉ¤é¤»¤¿1ËÜ¡£
LED¤Ë¤è¤ë7¥»¥°¥á¥ó¥ÈÉ½¼¨¡¢³ê¤é¤«¤ËÅÀÌÇ¤·¤Ê¤¬¤é¿ô»ú¤¬»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÉ½¼¨Êý¼°¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÅÅÎÏÀ©¸æ¡Ä¡£Ã±¤Ê¤ë¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¡È¸«¤ë¡É¤«¤é¡È´¶¤¸¤ë¡É¤Ø¤ÈÆ³¤¯±é½Ð¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
80Ç¯Âå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼
¡ÖTIME RED WATCH¡×¤Ç¤Þ¤ºÌÜ¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÉÙ¤ÊLEDÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢7¤Ä¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬¡¢½ç¤ËÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¡£ºÇÃ»·ÐÏ©¤Ç¾ðÊó¤ò¼¨¤µ¤º¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÈÂÔ¤¿¤»¤ë¡É¤³¤È¤Ç¡¢»þ¤È¸þ¤¹ç¤¦µ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ÍÊý¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¸÷¡¢Ì¥¤»¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò½ÏÃÎ¡£»þ´Ö¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÁõÃÖ¤«¤é¡¢¶¦¤Ë²á¤´¤¹Â¸ºß¤Ø¤ÈÏÓ»þ·×¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼ÉôÉÊ¤È¾ÊÅÅÎÏÀß·×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢80Ç¯Âå¤ò»×¤ï¤»¤ë¸÷¤ò¸½Âå¤ËºÆ¤ÓÅô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿ÇØ·Ê¤â´Þ¤á¡¢¡Èº£¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤ÎÁªÂò¡É¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ë²ÁÃÍ¤¬¸«½Ð¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÉ¿å¤À¤«¤éÆü¾ï¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¡ÖTIME RED WATCH¡×¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ÎºÆ¸½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1¥«·î¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¡£ËèÈÕ¤Î½¼ÅÅ¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê¤¬¤éÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
ËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤ÏIP67¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢±«¤äÀö´é¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î¿åÇ¨¤ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âËÜÂÎ½ÅÎÌ¤ÏÌó25g¡£¥é¥Ð¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÌó45g¡Ê¥á¥¿¥ëÀ½¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÌó105g¡Ë¤È¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯À¸³è¤ËÆëÀ÷¤à·Ú¤µ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä¥¿¥¤¥Þ¡¼µ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥á¥¿¥ë¤È¥é¥Ð¡¼¡£¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¡©
ÁÇºà¤ä¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤â¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÏÀÍý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷ËÉ¤Ë¤Ï¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢½ý¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤ÂÑ½ýÀ¤È¥¯¥ê¥¢¤Ê»ëÇ§À¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢·Ú¤µ¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤È·øÏ´¤µ¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½Â¤¤Ç¡¢µ¡Ç½¤È´¶À¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤¬Þú¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ë¡¢¶âÂ°¤È¥é¥Ð¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¡È»÷¹ç¤¦´é¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤Èµ²±¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê1ËÜ
»þ¹ï¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÏÓ»þ·×¤Ê¤éÀ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤Èµ²±¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤ÎÏÓ»þ·×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖTIME RED WATCH¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÏÓ»þ·×¤¬²û¸Å¼ñÌ£¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¯¤Ï¤º¡£¡È¤¢¤Îº¢¸«¤¿Ì¤Íè¡É¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤¿¤¤Êý¡¢°Ê²¼¤ÎWeb¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¼¤Ò¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Image: ANPD_VISION
Source: CoSTORY