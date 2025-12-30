¹ë²Ú¤Ê1·î¤ÎÌë¶õ¡¡1ÅùÀ±¤¬¤Ä¤¯¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¡ÌÚÀ±¤â´ÑÂ¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡¡2026Ç¯1·î¤ÎÀ±¶õ»¶Êâ
¡¡2026Ç¯¤ÎÀ±¶õ¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡Ë¤«¤é¸µÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥×¥ì¥¢¥Ç¥¹À±ÃÄ¤¬·î¤Ë¤«¤¯¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥¢¥Ç¥¹À±ÃÄ¡Ê¤¹¤Ð¤ë¡Ë¿©¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£¤·¤Ö¤ó¤®ºÂÎ®À±·²¤Ï1Æü¤«¤é½Ð¸½¤·¤Ï¤¸¤á¡¢4Æü¤Ë¶ËÂç¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤¿¤ÀËþ·î¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ò·ï¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡»°ÂçÎ®À±·²¤Î1¤Ä¡¦¤·¤Ö¤ó¤®ºÂÎ®À±·²¤Ï¡¢¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·²¤ä¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ê´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢¥Ô¡¼¥¯¤â¿ô»þ´Ö¡¢¤Þ¤¿Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¸½¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¡£2026Ç¯¤Ï¡¢1·î4Æü¸áÁ°6»þ¤Ë¶ËÂç¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¶õ¤Ë¤ÏËþ·î¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸áÁ°3»þº¢¤Ë¤Ï1»þ´Ö¤Ë10¸ÄÄøÅÙ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£À¾¤Ë·¹¤¯¸áÁ°4»þ°Ê¹ß¤¬´ÑÂ¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢¸«¤´¤í¤È¤Ê¤ë¸áÁ°5»þº¢¤Ë¤Ï¡¢1»þ´Ö¤Ë15¤«¤é20¸ÄÄøÅÙ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¿À¸Í¤Ç¤ÎÆü¤Î½Ð¤Ï¸áÁ°7»þ7Ê¬¡£½ù¡¹¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Î®À±¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Î®À±¤Ï¡¢±§Ãè¤ËÉº¤¦1¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¿ô¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥Á¥ê¤¬¡¢ÃÏµå¤ÎÂçµ¤¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¸÷¤ë¸½¾Ý¡£¤·¤Ö¤ó¤®ºÂÎ®À±·²¤Î¾ì¹ç¡¢Âçµ¤ÆÍÆþ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¸«¤«¤±¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1·î7Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ï¡¢¤·¤·ºÂ¤Î1ÅùÀ±¥ì¥°¥ë¥¹¤¬·î¤Ë±£¤µ¤ì¤ë¥ì¥°¥ë¥¹¿©¤ËÃíÌÜ¡£Ëþ·î¤«¤é3Æü·Ð¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤·î¤Ë¡¢1.4Åù¤Î¥ì¥°¥ë¥¹¤¬±£¤µ¤ì¤ë¡£¶å½£ËÌÉô¤è¤êËÌ¤ÎÃÏ°è¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ï3²óµ¯¤³¤ë¤¬¡¢1·î¤¬ºÇ¤â¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤¡£¿À¸Í¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°1»þ16Ê¬¤´¤í¡¢¥ì¥°¥ë¥¹¤¬·î¤ÎÌÀ¤ë¤¤Êý¤Î±ï¤«¤é¡ÖÀøÆþ¡×¤·¡¢¸áÁ°2»þ6Ê¬¤´¤í¡¢·î¤Î°Å¤¤ÉôÊ¬¤«¤é¡Ö½Ð¸½¡×¤¹¤ë¡£¡ÖÀøÆþ¡×¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤¿¤áÆù´ã¤Ç¸«¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¡Ö½Ð¸½¡×¤ÏÆù´ã¤Ç¤â²ÄÇ½¡£¼¡¤Ï3·î2Æü¤Ëµ¯¤³¤ë¡£
¡¡Åß¤Î¾¬¤Îº¢¡¢Æî¤Î¶õ¤ÇÌÀ¤ë¤¯µ±¤¯¤Î¤¬¡¢¤ª¤ª¤¤¤ÌºÂ¤Î¥·¥ê¥¦¥¹¡£ÅÔ²ñ¤Ê¤É³¹ÌÀ¤«¤ê¤¬Â¿¤¤½ê¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¡£ÌÀ¤ë¤µ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.5Åù¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤ä·î¡¢ÏÇÀ±¤ò½ü¤¯¤È°ìÈÖÌÀ¤ë¤¤À±¤À¡£ÃÏµå¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤Ï8.6¸÷Ç¯¤È¡¢Èæ³ÓÅª¶á¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ëÍýÍ³¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Îµ±¤¤ÏÀÄÇò¤¯¡¢É½ÌÌ²¹ÅÙ¤Ï1Ëü4000ÅÙ¡¢¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Ç¡Ö¾Æ¤¾Ç¤¬¤¹¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¸ì¸»¤ò»ý¤Ä¡£¸Å¤¯¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ±¤Ç¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥ëÀî¤ÎÈÅÍô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ±¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ê¥¦¥¹¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤ª¤¤¤ÌºÂ¤ÎÉ¡Àè¡¢¸ý¸µ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£À±ºÂ¿ÀÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼í¿Í¡¦¥ª¥ê¥ª¥ó¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤ë2É¤¤ÎÎÄ¸¤¤Î¤¦¤Á¤Î1É¤¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÀ¾¤ØÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥ª¥ê¥ª¥ó¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦1É¤¤ÎÎÄ¸¤¤¬¤³¤¤¤ÌºÂ¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î1ÅùÀ±¥×¥í¥¥ª¥ó¤¬ÌÜ°õ¤È¤Ê¤ë¡£¥×¥í¥¥ª¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¸¤¤ÎÁ°¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¥¦¥¹¤è¤êÀè¤Ë¾º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÃÏµå¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤Ï11.5¸÷Ç¯¤Ç¡¢1ÅùÀ±¤Ç¤Ï¥·¥ê¥¦¥¹¤Ë¼¡¤¤¤Ç¶á¤¤¡£
¡¡¥·¥ê¥¦¥¹¤È¡¢¥×¥í¥¥ª¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥ª¥óºÂ¤Î¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¤¬¡¢Åß¤ÎÂç»°³Ñ¤ò·Áºî¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅß¤Î¶õ¤Ë¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤â¤¢¤ë¡£¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¥¦¥¹¡¢¥×¥í¥¥ª¥ó¡¢¤Õ¤¿¤´ºÂ¤Î¥Ý¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¥«¥¹¥È¥ë¡¢¤®¤ç¤·¤ãºÂ¤Î¥«¥Ú¥é¡¢¤ª¤¦¤·ºÂ¤Î¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥é¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥ª¥óºÂ¤Î¥ê¥²¥ë¤ò·Ò¤°¤È¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î·Á¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥¹¥È¥ë¤Ï2ÅùÀ±¤À¤¬¡¢Æ±¤¸¤Õ¤¿¤´ºÂ¤Î¥Ý¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¸«¤¿ÌÜ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤È¤³¤í¤ÇÌë¶õ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥·¥ê¥¦¥¹¤è¤ê¤â¤Ò¤È¤¤ïÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÀ±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£ÌÀ¤ë¤µ¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.7Åù¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.6Åù¤ÎÌÚÀ±¤À¡£10Æü¤Ë¾×¡ÊÃÏµåÂ¦¤«¤é¤ß¤ÆÂÀÍÛ¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢°ìÈÕÃæ¸«¤¨¤ë¡£1·î3Æü¤Ë¤ÏËþ·îÁ°¤Î·î¤ÈÊÂ¤Ó¡¢30Æü¡¢31Æü¤Ë¤âËþ·îÁ°¤Î·î¤ÈÀÜ¶á¤¹¤ë¡£·îÌÀ¤«¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»Ñ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÁÐ´ã¶À¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥¬¥ê¥ì¥ª±ÒÀ±¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Ë¾±ó¶À¤ò»È¤¨¤Ð¼ÊÌÏÍÍ¤äÂçÀÖÈÉ¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀÀÐ»ÔÎ©Å·Ê¸²Ê³Ø´Û¤Î°æ¾åµ£´ÛÄ¹¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡Åß¤ÎÌë¶õ¤ÏÂ¾¤Îµ¨Àá¤è¤ê¤âÀ±¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥ê¤ä¤Û¤³¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤â´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÆ©ÌÀÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÍýÍ³¡£¤µ¤é¤Ë21¤¢¤ë1ÅùÀ±¤Î¤¦¤Á8¤Ä¤¬Åß¤Î¶õ¤Ëµ±¤¯¡£Æù´ã¤Ç¤Î´Ñ»¡¤Ë¤Ï¤¤¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
»²¹Í¡§¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡¶¨ÎÏ¡§ÌÀÀÐ»ÔÎ©Å·Ê¸²Ê³Ø´Û¡¦°æ¾åµ£´ÛÄ¹