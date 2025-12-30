³§´û·î¿©¤ËÎ®À±·²¤â¡¡¸«Æ¨¤¹¤È¡Ö¤²¡Á¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ê·î¿©¡Ë¡ª¡×¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¤ËÊ¹¤¯¡ª2026Ç¯¤ÎÅ·ÂÎ¸½¾Ý
¡¡2026Ç¯¤âÌë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤ÎÁàºîÂî¤ò¾è¤Ã¼è¤ê¡¢¥À¥¸¥ã¥ì¤Þ¤¸¤ê¤Î¤µ¤à¡¼¤¤À±¶õ²òÀâ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤òÏÇ¤ï¤¹¡¢ÌÀÀÐ»ÔÎ©Å·Ê¸²Ê³Ø´Û¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¡×¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÀ±¶õ¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¡Û¤ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ú¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¤¸¤ã¡£2026Ç¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Å·Ê¸¸½¾Ý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¾¡ª¤Þ¤º¤Ï¿©¤ËÃíÌÜ¡ª¥æ¡¼¡¦¥¢¡¼¡¦¤·¤ç¡¼¡¼¡¼¤Ã¤¯¡Ê¿©¡Ë¡ª¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¡£
¡½¡½À±¿©¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´Ñ»¡¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¡ÛÁÐ´ã¶À¤ò»È¤¦¤È¤è¤¤¤¾¡£¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡ª
¡½¡½Æü¿©¤ä·î¿©¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¡ÛÆü¿©¤ä·î¿©¤ÏÅ·Ê¸¸½¾Ý¤Î²Ö·Á¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤¬¡¢Æü¿©¤Ïº£Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¡¼¤ó¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¶â´ÄÆü¿©¤¬2·î¤ËÆî¶Ë¤Ç¡¢³§´ûÆü¿©¤¬8·î¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¾¡£
¡½¡½¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¤Ï¸«¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¡Û¤ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ª¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤ò³Ú¤·¤à¡ª
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡©
¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¡Û¡Êµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡Ë³§´û·î¿©¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¾¡ª¡¡¤·¤«¤â»þ´ÖÂÓ¤â¤è¤¯¥µ¥¤¥³¡¼¤Î¾ò·ï¤Ê¤ó¤¸¤ã¡£3·î3Æü¡¢¤Ò¤Êº×¤ê¤ÎÆü¡£Í¼Êë¤ì»þ¤Î18»þ49Ê¬¤Ë¿©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢20»þ3Ê¬¤Ë³§´û¤Ë¤Ê¤ë¡£³§´û¤Î¾õÂÖ¤Ï21»þ2Ê¬¤Þ¤Ç1»þ´Ö¤Û¤ÉÂ³¤¯¤¾¡£¤½¤Î¸å¸÷¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·î¿©¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï22»þ17Ê¬¤È¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¡£¤ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ú¡£
¡½¡½´Ñ»¡¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¡Û¤³¤ì¤ò¸«Æ¨¤¹¤È¡¢¼¡¤Ï2029Ç¯¤Î1·î1Æü¤¸¤ã¡£28Ç¯¤«¤é29Ç¯¤ÎÇ¯±Û¤·¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ê¤ó¤¸¤ã¡£¤·¤Ð¤é¤¯·î¿©¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤¾¡£¸«Æ¨¤¹¤È¤²¡Á¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ê·î¿©¡Ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¡£
¡½¡½¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¡ÛÂ³¤¤¤Æ¤ÏÏÇÀ±¡Á¡£ÏÇÀ±¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤»¤¤¡ÊÏÇÀ±¡Ë¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¡£2026Ç¯¤ÎÁ°È¾¡¢Í¼Êý¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ÏÌÚÀ±¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¡£7·î°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¶âÀ±¤¬¾¬¤ÎÌÀÀ±¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤¯µ±¤¯¤ó¤¸¤ã¡£6·î¤Ï¡¢ÌÚÀ±¤È¶âÀ±¤¬ÊÂ¤Ó¡¢9Æü¤«¤é10Æü¤´¤í¤Ë¤ÏÂçÀÜ¶á¤¹¤ë¤¾¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¿åÀ±¤â¤¢¤ë¡ª¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¤Õ¤¿¤´ºÂ¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¾¡ª¡¡¸«¤´¤¿¤¨½½Ê¬¤¸¤ã¤¡¡ª
¡½¡½2025Ç¯¤Ï´Ä¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÚÀ±¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¡ÛÅÚÀ±¡£¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡£½©¤´¤í¤«¤é¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¾¡£2025Ç¯¤Ï´Ä¤¬¿¿²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤¬¡¢26Ç¯¤Ï´Ä¤Î·¹¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÚÀ±¤é¤·¤¤ÅÚÀ±¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¾¡£
¡½¡½ÅÚÀ±¤é¤·¤¤ÅÚÀ±¡¢¤Ä¤Þ¤ê´Ä¤¬¤¢¤ëÅÚÀ±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¡Û¤½¤¦¤¸¤ã¡£ÅÚÀ±¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¤«¤ó¤É¡¼¤»¤¤¡ÊÅÚÀ±¡Ë¡ª
¡½¡½Î®À±·²¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¡Û8·î¤Î¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·²¡¢12·î¤Î¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Ïº£Ç¯¤â¤è¤¯¸«¤¨¤½¤¦¤¸¤ã¡£¤É¤Á¤é¤â·îÌÀ¤«¤ê¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾ò·ï¤Ê¤ó¤¸¤ã¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¡ú¡Ê¤Û¤·¡Ë¤¤¡ª
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢2026Ç¯¤âÅ·Ê¸¸½¾Ý¤¸¤ã¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëÌÀÀÐ»ÔÎ©Å·Ê¸²Ê³Ø´Û¤Ï¡¢º£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»öÃæ¤ÇµÙ´ÛÃæ¤Ê¤Î¤À¡£26Ç¯²Æ¤´¤í¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÍ½Äê¤¸¤ã¡£¤½¤Á¤é¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¡ú¡Ê¤Û¤·¡Ë¤¤¡ª¡¡¤ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ú
¡½¡½¥Ö¥é¥Ã¥¯À±Çî»Î¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£