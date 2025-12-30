¾ëÉ°Íù¡¢2025Ç¯¤Îµ°À×¤È¸½ºßÃÏ¡¡ÍèÇ¯¤Ï¡ÖÀè¤ò¸«¤ë¤è¤êº£¤òÂç»ö¤ËÀ¸¤¤ë¡×
¶¹»³¿ÊÇ·²ð¤ò±é¤¸¤ë¾ëÉ°Íù
2025Ç¯¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾ëÉ°Íù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3·î¤Ë¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³èÆ°¤Î¾ì¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤ÎÈ´Å§¡¢BS¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¼ç±é¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤ÎÂç·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî¤È¡¢19ºÐ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬Êâ¤ó¤À¡Ö¼ÂÎÏ½Å»ë¡×¤ÎÂÀ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Ç¯½é¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¾¯Ç¯À¤Ï±Æ¤òÀø¤á¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÂ¿ÁØÅª¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÄó¼¨¡£À§»ÞÁÈ¤Î¡ÖÈëÂ¢¤Ã»Ò¡×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¼«Î©¤·¤¿É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£
²Æ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤ò¹îÉþ¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Â©»Ò¡¦æÆÌò¤òºÆ±é¡£Á¡ºÙ¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²á¾ê¤Ê±é½Ð¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ÍÞ¤¨¤¿±éµ»¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
³èÆ°¤Î¾ì¤ÏÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£NHK BS¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø½ª³è¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤¦¡¢À©ºî¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖºÂÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ëÂè11Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÀÆÌò¤ËÈ´Å§¡£Éã¡¦¼£ºÑÌò¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤È¤ÎÂÐÖµ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢»þÂå·àÆÃÍ¤Î½êºî¤äÂæ»ì²ó¤·¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼ãÇ¯´ü¤«¤é¸¢ÎÏ¤ÎÃæ¿´¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤ëÊ£»¨¤ÊÌòÄø¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£
11·î¡¢Netflix¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤¬ÇÛ¿®¡£¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤Ë¤è¤ëÅ°Äì¤·¤¿»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢²á¹ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¶¹»³¿ÊÇ·²ðÌò¤Ç¸«¤»¤¿ÆùÂÎÅª¤ÊÌöÆ°¤È¡¢¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ë¤ª¤±¤ë´¶¾ð¤ÎÈ¯Ïª¤Ï¡¢³¤³°¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯¤Ë¤Ï20ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ë¤Ï¡ÖÀè¤ò¸«¤ë¤è¤êº£¤òÂç»ö¤ËÀ¸¤¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎºîÉÊ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
»ÒÌò»þÂå¤Î²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡¢Ãå¼Â¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢º£¤äÆüËÜ±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ³¦¤Î¼¡Âå¤òÃ´¤¦°ì³Ñ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£ÉâÂÎ©¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¦¿ÍÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÂ³¤±¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤¬¡¢20Âå¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë¼Â¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£