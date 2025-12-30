Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÀ¸ÆÃÈÖ¡¡ÆÍÁ³£Ï£ÁÃæ¤Ëµ¢Âð¤·¤¿ÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¢ªº£Ç¯¤ÏÀ¸½Ð±é¼Âà¡ÖÌ²¤È¤¦¤Æ¿É¤¤¡ª¡×¡¡º£ÅÄ£±¿Í¤Ç¿Ê¹Ô¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤£÷¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¾Ã¤¨¤¿£÷¡×
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¿¼Ìë¤ÎÀ¸ÆÃÈÖ¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÈ¬Êý¡¦º£ÅÄ¤Î¤è¤·¤â¤È³Ú²°¥Ë¥å¡¼¥¹£²£°£²£µ¡×¤¬£²£¹Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å£±£±»þ£±£°Ê¬¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡£Âçºå¡¦»ÍÅ·²¦»û¤¬±Ç¤ê¡¢»Ê²ñ¤Î·îÄâÈ¬Êý¡Ê£·£·¡Ë¤¬¡Ö³Ú²°¤Ë¤Ï°¦¤¬¤¢¤ë¡ª³Ú²°¤Ë¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë¡ª³Ú²°¤Ë¤Ï´õË¾¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¾§¤¨¤ë¤â¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ³Ú²°¤Ë¤Ï¡Ä£·£·ºÐ¤Î¤³¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¿¼Ìë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬¡¢Ì²¤È¤¦¤ÆÌ²¤È¤¦¤ÆÌ²¤È¤¦¤ÆÌ²¤È¤¦¤ÆÌ²¤È¤¦¤Æ¿É¤¤¤«¤é¡¢£²£²²óÌÜ¤Ë¤·¤ÆµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¡¢µÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë·îÄâÈ¬Êý¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¤¥¤¥¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÆ¯¤¤¤Æ£µ²ó¡×¤ò¡ÖÌ²¤È¤¦¤Æ£µ²ó¡×¤Ç°úÍÑ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î»Ê²ñº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ë¡Öº£¤Á¤ã¤ó¡¢¸å¤ÏÇ¤¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹±Îã¤Î¿¼Ìë£³»þ´ÖÆÃÈÖ¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢È¬Êý¤Ï¿¼Ìë£±»þ¤ò²á¤®¤¿£Ã£ÍÌÀ¤±¤ËÆÍÁ³¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢º£ÅÄ¤¬¡ÖÈ¬Êý»Õ¾¢¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÂçËþÂ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¤Ò¤ÊÃÅ·Ý¿Í¤é¤¬¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¡Ö»Õ¾¢¡ª¡×¤ÈÁíÎ©¤Á¤Ç¶Ã¤¡¢Çú¾Ð¡£º£ÅÄ¤¬¡Ö£²£°£²£´Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë·îÄâÈ¬Êý¤ÎÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¡ÖÂçËþÂ¤Çµ¢¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¡ª£·£¶ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç½Ð±éÃÇÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÅÓÃæ¤Î³Ú²°¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î£Ö£Ô£Ò¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤ÊÃÅ¤«¤é¡ÖÈ¬Êý»Õ¾¢¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÄ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤ÈºòÇ¯¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¬Êý»Õ¾¢¤¬¡¢º£²ó»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡£¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤·¤ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª£³»þ´Ö¥à¥ê¡ª¡×¤ÈÎ»²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÈ¬Êý»Õ¾¢¤Ë¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤ï¤Ê¡×¡ÖÈ¬Êý»Õ¾¢¤Ä¤¤¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¤ß¡×¡Ö¤¨¡¢¤È¤¦¤È¤¦³Ú²°¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤éÈ¬Êý»Õ¾¢¤¬¾Ã¤¨¤¿£÷¡×¡ÖÈ¬Êý»Õ¾¢¤Ä¤¤¤Ë¡×¡Ö¤â¤¦Ì²¤¤¤Í¤ä¤«¤é¡¢¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ï¤Ê¡×¡ÖÈ¬Êý»Õ¾¢¤ª¤é¤ó¤Î¤«£÷¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÀ¸ÊüÁ÷¼Âà£÷¡×¡Ö¤Í¤à¤È¤ª¤ÆµÙ¤à¤Î¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÈ¬Êý»Õ¾¢¡¼¡ª¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£