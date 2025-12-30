¡ØKYOUSUKI MUSIC STAGE 2025¡Ù¥ê¥ì¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.7¡¡¤È¤¦¤¤¡õ¤ê¤¯¤È¡õ¤·¤ª¤ó¡õ¤¤ó¤´¡õ¤¤ç¤¦¤¹¤±¡ÖÌ´Ãæ¡×
¡¡ABEMA¤Ï¡¢29Æü¸á¸å9»þ¤«¤é¡ØKYOUSUKI MUSIC STAGE 2025¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬2025Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²Î¾§¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢BE:FIRST¤Î¡ÖÌ´Ãæ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤¦¤¤¡ÊÌÚÂ¼ÅÍ°ì¡Ë¡¢¤ê¤¯¤È¡Ê¿¹ËÜÎ¦ÅÍ¡Ë¡¢¤·¤ª¤ó¡Ê°ÂÆ£»Ö²»¡Ë¡¢¤¤ó¤´¡ÊÆâÅÄ¶â¸ã¡Ë¡¢¤¤ç¤¦¤¹¤±¡ÊÎÓµþ²ð¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´éÌÌÊÐº¹ÃÍ¹â¤¹¤®¡Ä¡ÖÌ´Ãæ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿5¿Í
¡½¡½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤È¤¦¤¤¡§ËÍ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤ë¤³¤ÎÍÎÉþ¤Ï¡Ä¡£
Á´°÷¡§¡ÊÇú¾Ð¡Ë
¤È¤¦¤¤¡§¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÊÁ¥·¥ã¥Ä¤Ë¤¸¤å¤¦¤¿¤óÀ¸ÃÏ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¤¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê³Ê¹¥¤ÇÀ¶Á¿¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤³¤ÎÀí¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¤¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ê¤¯¤È¡§Â¤¬Ä¹¤¯¸«¤¨¤ë¥º¥Ü¥ó¤ËÃ»¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¥á¥¬¥Í¤ÇÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÈ¿§´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¤¤ó¤´¡§¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³×·¤¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢ÎÐ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¶Á¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤¹¤±¡§¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤³¤Î¸ªÉý¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥´¡¼¥ì¥à¡×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¸ªÉý¤Ç¤¹¡£
¤·¤ª¤ó¡§ËÍ¤ÏY¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç¿Í¤á¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤ê¤¯¤È¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ß¤ó¤ÊÃç¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Îý½¬´ü´Ö¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ê¤¯¤È¡§¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¤¤ç¤¦¤¹¤±¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¿¤ê¡£ÃçÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤¹¤±¡§¤¹¤´¤¤¡ª
¤ê¤¯¤È¡§¹â1¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´¶ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ó¤´¡§¤·¤ª¤ó¤¬ÅÓÃæ¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¡¢Â¿Ê¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¡£7¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç³Î¼Â¤Ë¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬1ÈÖÃçÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£å«¤Î¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡ª¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤·¤ª¤ó¤¯¤ó¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤·¤ª¤ó¡§¤µ¤Ã¤¤¤ó¤´¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÃÙ¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ºÇÇ¯Ä¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£ÃÙ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤«¤²¤Ç´°À®ÅÙ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤È¤¦¤¤¡§°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¡¢Í§¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¡Ä¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤¹¤±¡§1¿Í1¿Í¤¬²È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤Æ¡¢å«¤â¤¢¤ë¤·¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½Îý½¬Ãæ¤ÎÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤«¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤È¤¦¤¤¡§¤ê¤¯¤È¤¯¤ó¤¬ÅÙ¡¹²õ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¤¤ç¤¦¤¹¤±¡§¤ê¤¯¤È¤¬¿²¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤¢¡Á¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤ê¤¯¤È¡§ËÍ¤Ï²Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ²¼¼ê¤Ç¡£¿²¤ÃÅ¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤éÈ¯À¼¤¹¤ëÎý½¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤Î»þ¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡£
¤È¤¦¤¤¡õ¤¤ó¤´¡õ¤¤ç¤¦¤¹¤±¡§¡Ê¾Ð¡Ë
¤¤ç¤¦¤¹¤±¡§¤·¤«¤âËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë²Î»ì´Ö°ã¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È±Ê±ó¤Ë¤¤ó¤´¤¬´¶¾ðÆþ¤ê¤¹¤®¤Æ´Ö°ã¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£
¤¤ó¤´¡§Æþ¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡Á¡£Èô¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡£
¤È¤¦¤¤¡§¤Þ¤¢¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¤ó¤´¡§¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡½¡½¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï²¿²Î¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤È¤¦¤¤¡§¤³¤Î´Ö¤Ï¡Ö¥¥»¥¡×²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Íò¤È¤«¡£
¤¤ç¤¦¤¹¤±¡§å«¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£5¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£RADWIMPS¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¤È¤«²Î¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´°÷¡§¡ÊÇú¾Ð¡Ë
¤¤ó¤´¡§¡Ö»å¡×¤È¤«²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤ê¤¯¤È¡§¤¢¤È¡ÖÀã¤Î²Ú¡×¤È¤«¡£
¡½¡½¤¤ó¤´¤¯¤ó¤Ï¤ê¤Î¤ó¡ÊÂ¿ÅÄÍü²»¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Î¤í¤±ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤È¤¦¤¤¡õ¤ê¤¯¤È¡õ¤·¤ª¤ó¡õ¤¤ç¤¦¤¹¤±¡§Ê¹¤¤¿¤¤¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¡ª
¤¤ó¤´¡§ÉÊÀî¤«¤éÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤«¤éËãÉÛ½½ÈÖ¤Î¥¢¥µ¥¤¡¼¤Î¤ªÅ¹¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¡£¥¢¥µ¥¤¡¼¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÉÊÀî¤Þ¤Çµ¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä»¶Êâ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤ª¤ó¡§¤¤¤¤¤Ê¡Á»¶Êâ¤È¤«¡£
