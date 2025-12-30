¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¡×»³ËÜÍ³¿¡È¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡É¤¬Êø¤ì¤¿9²óÆó»à¡¡Æ±Î½¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¤È¡Öµ¤¤ÎÆÇ¡×¤Ê¿´¾ð¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ó¸ÜÏ¿ vol.9¡Û
¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤òÊ¸»úÄÌ¤êÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤¿¤ì¡¢¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»³ËÜÍ³¿¤¬À¸¤ó¤ÀÌ¾¾ìÌÌ¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ëº¤ìÆñ¤¤¡ÈÄË¤ß¡É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£9²óÆó»à¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬ÅÓÀÚ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤â¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¸½ÃÏ»þ´Ö9·î6Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î³°¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Î¾Ú¸À¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¾×·â¤òÁ¯ÌÀ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µå³¦Á´ÂÎ¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿ÇÔÀï¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¶»¤Ë¤â¿¼¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î6Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤Ï¡¢9²óÆó»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢µå¾ì¤ÎÃ¯¤â¤¬Îò»ËÅª²÷µó¤ò³Î¿®¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ËÄËº¨¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢»³ËÜ¤ÏÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢µß±ç¿Ø¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡¢¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¡£¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤Ë°Ì´¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¶þ¿«¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ°¤ÎÉé¤±¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆÌîµåÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØFoul Territory¡Ù½Ð±é»þ¤Ë¾Ú¸À¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤Î¼£ÎÅ¤Ç±óÀ¬¤Ë¤ÏÂÓÆ±¤»¤º¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼«Âð¤«¤é»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½ª²ó¤Ë¤¢¤ì¤À¤±°¤¤¤³¤È¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ä¥Þ¤¬ËÜÅö¤Ëµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¨¤¿¤è¡£Èà¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´°àú¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£²¿¤è¤êºÇ°¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏËÍ¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤âºÇ°¤ÊÇÔÀï¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¾ø¤·ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤â²¿¤«¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦Æ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÇÔÀï¤Î¸å¡¢4Ï¢¾¡¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òºÆÅÀÅô¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì»à¤«¤é¤ÎÊø²õ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÄË¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆ®»Ö¤òºÆÅÀ²Ð¤µ¤»¤ë·Àµ¡¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9²óÆó»à¤Þ¤Ç¡È¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡É¤È¤¤¤¦Äº¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]