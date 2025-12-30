¼·ÈøÂçÅÄÈ¯ÅÅ½ê ÊÑ°µ´ï°Û¾ï¤Ç2¹æµ¡±¿Å¾Ää»ß Íë±«±Æ¶Á¤«
ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤Î¼·ÈøÂçÅÄ²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê(ÀÐÀî¸©)¤Î2¹æµ¡¤¬ÊÑ°µ´ï¤Î°Û¾ï¤ò¸¡½Ð¤·¡¢30Æü¸á¸å¤ËÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¼þÊÕ¤ËÍëÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ÆÍë¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀÐÀî¸©¼·Èø»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¼·ÈøÂçÅÄ²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç±¿Å¾Ãæ¤À¤Ã¤¿2¹æµ¡¤¬ÊÑ°µ´ï¤Î°Û¾ï¤ò¸¡½Ð¤·¡¢30Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¤Ë¼«Æ°¤ÇÄä»ß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢ÊÑ°µ´ï¤Î°Û¾ï¤Ë¤è¤ê°µÎÏ¤òÆ¨¤¹µ¡´ï¤¬Æ°ºî¤·ÈùÎÌ¤ÎÀä±ïÌý¤¬Ï³¤ì½Ð¤¿¤â¤Î¤Î³°Éô¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯ÅÅ½ê¤Ë¤Ï1¹æµ¡¤È2¹æµ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ÔÆ¯¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ÆÅö»þ¤Ï2¹æµ¡¤Î¤ß¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÍëÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤ÏÍë¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÉ¬Í×¤ÊÊä½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é±¿Å¾¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¼·ÈøÂçÅÄ²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î1¹æµ¡¤ò±¿Å¾¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î±¿Å¾¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÅöÌÌ¤ÏÉ¬Í×¤ÊÅÅµ¤¶¡µëÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£