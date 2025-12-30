Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢Ç½ÅÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï±©ÅÄÈ¯¤ÎÊØ¤¬¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Ê¤ê²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬Â³¡¹¤È¹ß¤êÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£

Ç½ÅÐ¶õ¹Á¤ÈÅìµþ¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤ò°ìÆü2±ýÉü±¿¹Ò¤¹¤ëÁ´Æü¶õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±©ÅÄÈ¯¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ï30Æü¡¢31Æü¤È¤Û¤ÜËþÀÊ¡£¤Þ¤¿¡¢º£·î22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍ½Ìó¾õ¶·¤Ç¤ÏÇ½ÅÐ¡¦±©ÅÄÊØ¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤è¤êÍ½Ìó¤¬27.3¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÇ½ÅÐ¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤ÎÍøÍÑ¤¬Â¿¤¯¡¢Á´Æü¶õ¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÉüµì¤¬¿Ê¤ß¡¢µ¢¾Ê¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¤ÏÇ½ÅÐ¶õ¹Á¤ËÈô¹Ôµ¡¤¬¹ß¤êÎ©¤Ä¤ÈÂç¤­¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤é¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Â¹¤ËºÆ²ñ¤·¤¿½÷À­

¡ÖÂ¹¤¬¿ÌºÒ¤Î¤È¤­¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦Íè¤ë¤Î·ù¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬ËèÇ¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×

Ç½ÅÐ¡¦±©ÅÄÊØ¤Ï1·î2Æü¡¦3Æü¤¬U¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ½Ìó¤Ç¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£