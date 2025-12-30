¡Ô¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡Õ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤Ð¤«¤ê¡×Ãæ¹âÇ¯¤Îº¤ÏÇ¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤¬¾Ã¤¨¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¦TikTok¡×¤¬¼çÎ®
¡¡12·î30Æü¡¢Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÂç½°¤Î¶¯¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¾å¡¢¤½¤ÎÇ¯ÅÙ¤ò¶¯¤¯È¿±Ç¡¦ÂåÉ½¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡ØºîÉÊ¡Ù¡×¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÃæ¹âÇ¯¤òÃæ¿´¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¡ØAlmond Chocolate¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×M!LK¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØKAWAII LAB.¡Ù¤«¤éºÇ½é¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ëFRUITS ZIPPER¡Ø¤«¤¬¤ß¡Ù¡£ ¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ø³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡Ù ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë°µÅÝÅª»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëABEMA¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡Á¡Ù¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë´öÅÄ¤ê¤é¡ØÎøÉ÷¡Ù¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëMrs. GREEN APPLE¡Ø¥À¡¼¥ê¥ó¡Ù¡¢FRUITS ZIPPER¤ÎËåÊ¬¡¦CANDY TUNE¡ØÇÜÇÜFIGHT!¡Ù¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÏÃÂê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡ØFun! Fun! Fun!¡Ù¡¢4·î´ü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¼çÂê²Î¤ÎBE:FIRST¡ØÌ´Ãæ¡Ù¡¢3¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤ë½ãÎõ¡ØÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡Ù¤Î10¶Ê¡£
¡¡²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¤Ïº£Ç¯¤Î³Ú¶Ê¤ÎÆÃÄ§¤ò¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÊ¿À®¤Þ¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤äÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄêÃå¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÃÏ¾åÇÈÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ä±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤â¥Ò¥Ã¥È¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢º£Ç¯¤Î¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤«¤é¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏBE:FIRST¤À¤±¤Ç¤¹¤·¤Í¡×
¡¡¸½ºß¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÎË¡Â§¤Ï¡Ö¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ø¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Creepy Nuts¡ØBling-Bang-Bang-Born¡Ù¡¢¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤â¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë»Ù»ý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Û¤«¤Ë¤ÏFRUITS ZIPPER¤äCANDY TUNE¡¢M!LK¤Ê¤ÉTikTok¤Ê¤É¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç¡È¥Ð¥º¤Ã¤¿¡É¶Ê¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¥¢¥Ë¥á¡á¥ª¥¿¥¯¤¬¸«¤ë¤â¤Î¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤
¡ÖÆ°²è¤¬¡È¥Ð¥º¤ë¡É¤Î¤Ï±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÉ¬¤º¤·¤â¥Ð¥º¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î3ÁÈ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡È¥Ð¥º¤ë¡ÉÁ°¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËSNS¤äTikTok¤ò³èÍÑ¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Æ°²è¤ò¸ø³«¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡¦²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡º£¸å¤Ï¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¡×¤Ï¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ä¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù¤â¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤â¡È¤½¤ÎÇ¯¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ê¡É¤òÁª¤ÖÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¤È¥ª¥¿¥¯¤¬¸«¤ë¤â¤Î¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¹âÇ¯¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢º£¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤·Ú¤Ë¸«¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢TikTok¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡£¤è¤Û¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤â¡È¥Ð¥º¤ë¡É¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤ÏÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÃÏ¾åÇÈ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Î®¹Ô¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£