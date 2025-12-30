¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡¡ÎØÅç¤Î¿Í¡¹¤Ë¾¡Íø¤òÊû¤²¤¿¤«¤Ã¤¿
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡´ØÀ¾³Ø±¡27¡½17ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡½ªÈ×¤Þ¤Ç¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£24Ç¯1·î1Æü¤Ëµ¯¤¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯2Ç¯¡£¸µÆü¤Ë²Ö±à¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢¾¡¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Î¤¢¤ëÎØÅç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¾¡Íø¤òÊû¤²¤ë¡½¡½¡£¥Á¡¼¥à¤ÇÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿Ë¾¤ß¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥º¥ï¥ó¡×¡£ÎØÅç¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¿ÌºÒ¤È¤È¤â¤Ë²¿ÇÜ¤â¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Éüµì¤·¤¿¤¬¡¢¹»¼Ë¤Î½¤Íý¡¢ÎÀ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê½¤Íý¤ò·Ð¤ÆÎØÅç¤ËÌá¤ì¤ë¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¸å¤âÅìµþ¡¦ÀÄÇß»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿³èÆ°¤¬Â³¤¯¤¬¡¢»æÃ«Ä¾¼ù´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö²æ¡¹¤ÏÎØÅç¤ËÌá¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤âÀÐÀî¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤«¤Ê¤ê±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¾¡¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤·¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤éº£²ó¤ÎÅØÎÏ¤âÊó¤ï¤ì¤ë¡×
¡¡3Ç¯À¸¤¬Â´¶È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎØÅç¤Ç¤Î³Ø¹»À¸³è¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¼ç¾¤ÎPRÈø¼Ç¼ù¿´¤Ï¡ÖÀÄÇß¤Ë¤â¤¤¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÎØÅç¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Îý½¬´Ä¶¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£1¡¢2Ç¯À¸¤¬»î¹ç¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡ÈÈá´ê¡É¤òÂ÷¤·¤¿¡£