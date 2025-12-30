Ê¡²¬¡¢¿À¸Í¤«¤éGK¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ó¥ó¥Ê¤ò³ÍÆÀ¡Ö¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï30Æü¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤éGK¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ó¥ó¥Ê¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ó¥ó¥Ê¤Ï1997Ç¯12·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß28ºÐ¡£ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯2·î¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ØÆþÃÄ¤·¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆÊÌÚSC¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò·Ð¸³¤·¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£Á°ÀîÂãÌé¤ä¸¢ÅÄ½¤°ì¤é¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢2Ç¯´Ö¤Ç¸ø¼°Àï6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ëÊ¡²¬¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ó¥ó¥Ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ó¥ó¥Ê¡£ÂàÃÄ¤¹¤ë¿À¸Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºßÀÒ¤·¤¿2Ç¯´Ö¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
