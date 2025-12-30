¡ÖËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×Î¾¿Æ¤«¤éÎÞ¤Î°ÍÍê¡Ä6ºÐ¤ÇÎ¹Î©¤Ã¤¿Ë´¤Ì¼¤ÎÆ÷¤¤¤ò¡È¹á¤Î¥×¥í¡É¤¬ºÆ¸½
¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬12·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿6ºÐÌ¼¤ÎÆ÷¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Î¾¿Æ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ®ÉÂÃæ¡¢¸µµ¤¤ËÈô¤ÓÄ·¤Í¤ëÌ¼¤Î»Ñ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡ÖË´¤Ì¼¤ÎÆ÷¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Æ¡×¤Ï¡¢»³¸ý¸©¤ÎÃËÀ¡Ê38¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÍÍê¤À¡£
¡ØÃµÄå¶É¤Î³§ÍÍ¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2Ç¯Á°¤Ë6ºÐ¤ÇÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ì¼¡¢¥Á¥¢¥¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£3ºÐ¤Î»þ¤Ë¾®»ù¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥¢¤Á¤ã¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢·è¤·¤Æ¼å²»¤òÅÇ¤«¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤»Ò¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á¤Ë¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤¿¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¥¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ËèÆü¿É¤¯µã¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²¿¤«Ì¼¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡¢Í£°ìÌ¼¤ÎÆ÷¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ëí¤ò¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÉõ¤ò¤·¡¢»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Þ¤Ë³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¼¤ÎÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î²Æ¡¢²æ¤¬²È¤Ë¼¡ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éËèÆü°é»ù¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì¼¤ò»×¤¦»þ´Ö¤¬¸º¤ê¤½¤¦¤Ç¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢Ì¼¤ÎÆ÷¤¤¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£Èù¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ì¼¤ÎÆ÷¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Æ¡¢Äï¤Ë¤â¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥Á¥¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤È¤È¤â¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¡£
¡¡¤³¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¿¿±ÉÅÄ¸ÃµÄå¤¬Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£»³ËÜ¹áÎÁ¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤°¤â¡¢¼ÒÄ¹¤ä¥Ù¥Æ¥é¥óÄ´¹á»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ëí¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¸ÃÏ¤ÎÆ÷¤¤¡×¤ä¡Ö²È¤ÎÀ¸³è½¡Ê¾ßÌý¤Ã¤Ý¤¤Æ÷¤¤¡Ë¡×¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¼ÆÃÍ¤ÎÆ÷¤¤¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢²áµî¤ËÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖKAGIWAKE YUU¡×¤È¤·¤ÆYouTube¤Ç¤â³èÆ°¤¹¤ëÀäÂÐÓÌ³Ð¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¤Ë½õ¤Ã¿Í¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£ÁáÂ®¡¢Èà½÷¤¬Ëí¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤°¤È¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡Ö¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¤ÎÆ÷¤¤¡×¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿Êì¿Æ¤Ï¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¥Á¥¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤¤¤Á¤´Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀäÂÐÓÌ³Ð¾¯½÷¤Î±Ô¤¤´¶³Ð¤¬¡¢²ÈÂ²¤Îµ²±¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤ÈÆ÷¤¤¤Î¥×¥í¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¥ª¥ì¡×¤ä¡Ö¥Ð¥Ë¥é¡Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¡×¤Î¹á¤ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÄ´¹ç¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢°ÍÍê¼Ô¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌ¼¤ÎÆ÷¤¤¡×¤Î´°Á´ºÆ¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¹á¤ê¤òËí¤Ë¤Ä¤±¤ÆÓÌ¤¤¤ÀÎ¾¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥¢¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Ý¤¤Æ÷¤¤¤¬¡ÄËÜÅö¤Ë¥Á¥¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¡ÖµÛ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥¢¤Á¤ã¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Éã¿Æ¤â¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¡×¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¹á¤ê¤ËÌ¼¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢À¸Á°¥Á¥¢¤Á¤ã¤ó¤¬¾è¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤µå¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Õ¥é¥¤¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¶¯É÷¤Î¤¿¤áÈô¤Ù¤ë¤«´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅþÃå¤ÈÆ±»þ¤ËÉ÷¤¬»ß¤à¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤¬µ¯¤¡¢²ÈÂ²¤Ï¶õ¤Î¾å¤ÇË´¤Ì¼¤Ø¤Î°¦¤ò¶«¤ó¤À¡£
¡¡VTR¤ò¸«¤¿ÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤ÎÆ£²¬¹°¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÎ¾¿Æ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥Á¥¢¤Á¤ã¤ó¡Ä¤¢¤½¤³¤Ë¥Á¥¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤²ÈÂ²¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£