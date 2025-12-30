R¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÂà¾ì¡õ·è¾¡ÅÀ¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¼çÄ¥¡©¡Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬¥Þ¥óCÀï¤ÎÈ½Äê¤ËÉÔËþ¡¢VAR²»À¼Äó¶¡¤òÍ×µá¤«
¡¡¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç¤ÎÈ½Äê¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£29Æü¡¢¡ØBBC¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÏËÜµòÃÏ¡Ø¥·¥Æ¥£¡¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò·Þ¤¨¤¿¡£48Ê¬¤Ë¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤«¤é¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤ë¤â¡¢54Ê¬¤Ë¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¥ª¥Þ¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢83Ê¬¤ËCK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤«¤é¥·¥§¥ë¥¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢1¡Ý2¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¼ç¿³¤ÎÈ½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»î¹ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¿³È½ÃÄ¤È¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÊVAR¡Ë¥Á¡¼¥à´Ö¤Î²»À¼»ñÎÁ¤ÎÄó¶¡¤ò¥×¥í¿³È½¶¨²ñ¡ÊPGMOL¡Ë¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤ËI¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤È83Ê¬¤Î¥·¥§¥ë¥¤Ë¤è¤ë·è¾¡ÅÀ¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸åÈ¾¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Î46Ê¬¡¢¥Í¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÉâ¤¶Ì¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿I¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¸åÊý¤«¤éÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿R¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÈÀÜ¿¨¤·Å¾ÅÝ¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¼ç¿³¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÈFK¤òÀë¹ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÂ¦¤ÏR¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£»î¹ç¸å¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥À¥¤¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤À¡£¤Ê¤¼¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë´ñÌ¯¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥§¥ë¥¤Î·è¾¡ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÅ¾ÅÝ¡£¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥§¥ë¥¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥À¥¤¥Á´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¼ç¿³¤òÌ³¤á¤¿¥À¡¼¥â¥Ã¥È¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤Ï¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤Æ¤³¤Î2¤Ä¤Î»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤ë¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈR¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿°ìÊý¡¢¥·¥§¥ë¥¤Î·è¾¡ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤ÎÏÓ¤òÍÞ¤¨¡¢¤½¤ì¤¬ÅÝ¤ì¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½¾õ¤ÎVAR¤Ï2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÅ¬ÍÑ³°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢I¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤ÈR¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏVAR¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¼ç¿³¤ÎÈ½Äê¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
