±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¡¢½¾»ÐËå¤Î·ëº§½ËÊ¡ ¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ½÷¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±ÊÅçÍ¥Èþ¤¬12·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£½¾»ÐËå¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û34ºÐ¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×½¾»ÐËå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
±ÊÅç¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¿½¾»ÐËå¤¬·ëº§¢¡¡Ê¢¨¢¡¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë²þ¤á¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç´ó¤êÅº¤¦½¾»ÐËå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿½¾»ÐËå¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ½÷¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×¡Ö¾Ð´é¤¬åºÎï¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û34ºÐ¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×½¾»ÐËå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¡¢½¾»ÐËå¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡
±ÊÅç¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¿½¾»ÐËå¤¬·ëº§¢¡¡Ê¢¨¢¡¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë²þ¤á¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç´ó¤êÅº¤¦½¾»ÐËå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿½¾»ÐËå¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ½÷¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×¡Ö¾Ð´é¤¬åºÎï¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û