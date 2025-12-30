TXT¡¢HYDE¤È¥³¥é¥Ü¡ª¡ØSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡Ù ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
11·î¤Îºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤ÎTOMORROW X TOGETHER¤¬¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTXT¡¢¥é¥ë¥¯¡¦HYDE¤È¤Î¶¦±éSHOT¸ø³«¡Ö²èÌÌ¤¬Èþ¤·¤¤¡×
TOMORROW X TOGETHER¤Ï12·î30Æü¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì1¡Á11¥Û¡¼¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØSSS (Sending Secret Signals)¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½éÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¤ÎMC¤Ç¡ØSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡ØSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ØSSS (Sending Secret Signals)¡Ù¤ÏHYDE¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿Íµ¤¤Î¶Ê¤À¡£HYDE¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¡ØSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡Ù¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ØSSS (Sending Secret Signals)¡Ù¤Ï¡¢10·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarkissed¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢L'Arc¡Áen¡ÁCiel¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëHYDE¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¶Ê¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ñ¥¤±Ç²è¤Ç¥ì¡¼¥¶¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤òÈ´¤±½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Î»ëÀþ¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÌ©¤«¤Ë¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë°¦¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¡¢¸ÝÆ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ÈÁ¡ºÙ¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢´ÅÈþ¤Ç´í¸±¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¡£
¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÁ°¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿Æ±¶Ê¤¬¡¢HYDE¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤â¤Î¤È¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
HYDE¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡ØSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£