¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¡¼þ°ÏÁûÁ³¡Ä±é½ÐÏÃ²á¤®¤¿¡©ÃíÌÜ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÅÐ¾ì¤â°Õ³°¤Ê¿§¤È¡Ä¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê52¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡23²óÏ¢Â³½Ð¾ì¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡¡¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥É¥ß¥Î´ë²è¤ËÄ©¤à¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¥Ï¡ÈÂç¥È¥ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¿¹¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Ä¤Ê¤°¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤ß¤½¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥ß¥Î¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«³§¤µ¤ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤ª°ì¿Í¤Ç¸Î¶¿¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤¤¤¤²Î¤ò¡¢¥É¥ß¥Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ï·ËÍ³Èþ¤µ¤óÀ½ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ì¥¹¤Ë¥É¥ß¥Î¤Î¶ð¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿±é½Ð¤Ç¡¢3Ëü7000¸Ä¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÝ¤ì¤¿¡£24Ç¯¤Ï3Ëü6000¸Ä¤Î¥É¥ß¥Î¤ÇÄ»¼è¤ÎÎ¹Ï©¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤«¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¿Ø¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢ÅÐ¾ì¤â°Õ³°¤Ê¿§¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÅÓÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤ë±é½Ð¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¡ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ý¤ò³ê¤é¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢ºÇ½é¤Î¥É¥ß¥Î¤òÅÝ¤¹¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£23Ç¯¤ÏÇÐÍ¥¡¦ºæ²í¿Í¤¬¡¢24Ç¯¤ÏÅìµþ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÙÊÆÍºÅÍ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥É¥ß¥ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡È¥É¥ß¥Î¡É¤ÈºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡¢¾®¤µ¤¤¥É¥ß¥Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¤·¤«¤·¡¢°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ²á¤®¤¿¤³¤È¤ò¾¯¤·¸å²ù¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥É¥ß¥Î¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£Ç¯³èÌö¤·¤¿¿Í¤ä·Ý¿Í¡¢·Ê¿§¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö´Þ¤á¤Æ¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£¤¤¤ä¡¢¤¨¤Ã¤È¡Ä¤Ï¤¤¡×¤È¸ý¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£M-1²¦¼Ô¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¡Ö¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ËÁ´ÎÏ¤Ç¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£