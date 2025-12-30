¡Ú¸µ¤Þ¤Í¤¥±¥Á¥ã¡¦¾¾²¼Îè½ïºÚ¡Û2025Ç¯12·îËö¤Ç»öÌ³½êÂà½ê¤Ø¡¡¡Öº£¸å¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Þ¤Í¤¥±¥Á¥ã¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾¾²¼Îè½ïºÚ¤µ¤ó¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£12·îËö¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¡Ø¥¸¥ã¥¹¥È¥×¥í¡Ù¤òÂà½ê¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¸µ¤Þ¤Í¤¥±¥Á¥ã¡¦¾¾²¼Îè½ïºÚ¡Û2025Ç¯12·îËö¤Ç»öÌ³½êÂà½ê¤Ø¡¡¡Öº£¸å¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¡×
¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯12·îËö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ò±ßËþ¤ËÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£±ßËþÂà½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³èÆ°·ÑÂ³¤òÀë¸À¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸²èÁü¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥½¥í³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÉ½¸½¤Ç¡¢²»³Ú¤äÉ½¸½³èÆ°¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊâ¤º¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·è°Õ¤òÄÖ¤ê¡¢¡Öº£¸å¤â¾¾²¼Îè½ïºÚ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
