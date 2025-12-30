¡ÖÉ×¤Î·³Êª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡ª¡×´ÕÄê¤¹¤ë¤È¹â³Û¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â³¡¹¡ÄÇîÊª´Û´ÛÄ¹¤«¤é¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥«¥¦¥È¡É¤â
¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬12·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢É×¤¬½¸¤á¤¿ÂçÎÌ¤Î·³Êª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÇº¤àºÊ¤Î°ÍÍê¤ò²ò·è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û10Ëü±ß¢ª¡È2000Ëü±ß¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊõ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡Ö¤ªÊõÈ¯·¡¡ª¡©É×¤Î·³Êª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î½÷À¡Ê60¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÍÍê¤À¡£
¡ØÉ×¤¬½¸¤á¤¿ÀïÁè´ØÏ¢¤ÎÉÊ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë·³Êª¤ÎÀ°Íý¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£É×¤ÏÀÎ¤«¤é¸Å¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¾¼ÏÂ½é´ü¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤ªÊõ¤ò´ÕÄê¤¹¤ëË¿ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢2000Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢ÀïÁè´ØÏ¢¤ÎÉÊ¡Ä¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö·³Êª¡×¤¬ÅÙ¤ò±Û¤·¤ÆÁý¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤«¤é¡×¤È¡¢Ê©´Ö¤Ë¤Þ¤ÇÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê©´Ö¤¬·³Êª¤À¤é¤±¤Ë¡Ä¡£ËèÆü¡¢¤ªÊ©ÃÅ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»þ¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë·³Êª¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÇöµ¤Ì£°¤¤¡£¤¿¤À¡¢É×¤Ï¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¥â¥Î¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê¥â¥Î¤À¤«¤é¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ÃµÄå¤µ¤ó¡¢É×¤òÀâÆÀ¤·¡¢·³Êª¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù
¡¡¤³¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢ÅÄÂ¼ÍµÃµÄå¤¬Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°ÍÍê¼ÔÂð¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢É×¤ÎÉô²°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÍÍêÊ¸ÄÌ¤êÊ©´Ö¤Þ¤Ç¤â¤¬µìÆüËÜ·³¤ä¥É¥¤¥Ä·³¤Î·³Éþ¡¢·³Ë¹¤Ê¤É¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É×¤Ï¤³¤Î¼ý½¸Îò15Ç¯¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°Î¤¤¿Í¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤Ð¤«¤ê½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¤¬¡¢ºÊ¤Ï¡Ö´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÉÝ¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ºÊ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÊ©´Ö¤«¤éÁª¤Ó½Ð¤·¡¢É×¤ËÈ½ÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤ëºîÀï¤Ë½Ð¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÎÌ¤ËÉ×¼«¿È¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤âËº¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¡¢ºÊ¤ÎÁªÊÌ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡²ÁÃÍ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤¢¤ëÀïÁèÇîÊª´Û¤Î´ÛÄ¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Âç´ÕÄê²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢É×¤¬1Ëü5000±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿½¾·³´Ç¸îÉØ¤ÎÀ©Éþ¤Ë10Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤É¡¢¹â³ÛººÄê¤¬Ï¢È¯¡£°áÎà¤À¤±¤ÇÁí³Û75Ëü±ß¤È¤¤¤¦´ÕÄê·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÇîÊª´Û´ÛÄ¹¤¬¡¢É×¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÊÝÂ¸¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ø¡£É×¤¬ÄêÇ¯¸å¤ËÇîÊª´Û¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¸å·Ñ¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿´ÛÄ¹¤«¤é¡Ö»ä¤ÎÇîÊª´Û¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¼¡´ü´ÛÄ¹¤Ø¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Æ£²¬¹°¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼ÃµÄå¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É×¤Ï·ë¶É¡Ö°ìÃ¶¥¹¥Æ¥¤¡×¤òÁªÂò¤·¡¢´ÕÄê¤µ¤ì¤¿ÉÊ¡¹¤òÁ´¤ÆÊ©´Ö¤ËÌá¤·¤¿·ë²Ì¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â±ø¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£