¿·Ç¯¤Î¸Þ¹òË¾÷¤Ê¤É¤ò´ê¤¦Âç¶ÀÌß¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¶ÀÌß¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÇÀ¶È´Ø·¸¼Ô¤Çºî¤ëÃÄÂÎ¤¬¡¢¿·Ç¯¤Î¸Þ¹òË¾÷¤äÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¤¡¢ËèÇ¯¡¢ÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤Ë¡Èï¤ËÈ´¬¤»Ñ¤Î¤ª¤è¤½300¿Í¤¬¡¢Âç¤¤Ê¶ÀÌß¤òÃ´¤¤¤Ç»²Æ»¤ò¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤Ï¡¢¤â¤ÁÊÆ5É¶¤ò»È¤Ã¤¿½Å¤µ¤ª¤è¤½450¥¥í¤Î¶ÀÌß1´ð¤È¡¢¤ª¤è¤½70¥¥í¤Î¶ÀÌß2´ð¤¬¡¢ÇÒÅÂ¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²ÇÒ¼Ô¡Ë
¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç´¶·ã¤·¤¿¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö°ì¸ý¤À¤±¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
Âç¶ÀÌß¤Ï¿·Ç¯1·î9Æü¤Î¶À³«¤¤Ç¡¢»²ÇÒ¼Ô¤ËÇÛ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
