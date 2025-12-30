¿·Ç¯¤òÁ°¤Ë¡ÄÍÜ¿£¥Þ¥À¥¤¤Î½Ð²Ù¥Ôー¥¯ ½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡È»ÅÀÚ¤ê¡É¤ÎÍÆ´ï¤Ç´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤Ø »°½Å¡¦·§Ìî»Ô ºî¶È¤ÏÀµ·î¤âÂ³¤¯
»°½Å¸©·§Ìî»Ô¤ÇÍÜ¿£¥Þ¥À¥¤¤Î½Ð²Ù¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤±¤¹¤«¤é¼¡¡¹¤È¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¥Þ¥À¥¤¡£
·§Ìî»ÔÆóÌÚÅçÄ®¡Ê¤Ë¤®¤·¤Þ¤Á¤ç¤¦¡Ë¤ÏÀÅ¤«¤ÊÆþ¤ê¹¾¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Þ¥À¥¤¤ÎÍÜ¿£¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢¿·Ç¯¤òÁ°¤Ë¡¢Ï¢Æü¡¢½Ð²Ùºî¶È¤ËÂçË»¤·¤Ç¤¹¡£
ÆóÌÚÅç¡Ê¤Ë¤®¤·¤Þ¡Ëµù¹Á¤Ç¤Ï¡¢½Å¤µ2¥¥í¤Û¤É¤Ë°é¤Ã¤¿¥Þ¥À¥¤¤ò½ý¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤Î¤Ä¤¤¤¿ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ½Ð²Ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·¤Ï¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤â¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤µ¡¢¿§¹ç¤¤¤È¤â¤Ë¾å¡¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºî¶È¤ÏÀµ·î¤âÂ³¤¡¢¤ª¤è¤½3ËüÉ¤¤¬´ØÅì¤ä´ØÀ¾¤Ê¤É¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
