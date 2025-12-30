»°±ºÎ¶»Ê¤é¤¬²ñ¸«¤ÇÊúÉé¡ÖÁª¼ê¤Î¾õÂÖ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¿ÀÌîÂçÃÏ´ÆÆÄ¡ÖÁö¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Û
2026Ç¯ºÇ½é¤Î¡È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆüËÜ°ì¡É¤¬·è¤Þ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁin¤°¤ó¤Þ¡ÊÂè70²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢SUBARU¡¦»°±ºÎ¶»Ê¡Ê23¡Ë¤éÃíÌÜÁª¼ê¤¿¤Á¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
&TEAM¤ÎK¤¬ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ËÂ³¤¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤äÇ®µ¤¤òÀº°ìÇÕ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×
¥ì¡¼¥¹¤Ï¸µÆü¤Î9»þ15Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£·²ÇÏ¸©Ä£Á°¤òÈ¯ÃåÅÀ¤ËÁ´7¶è´Ö¡Ê100¥¥í¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·×40¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦°°²½À®¤Ï¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Î7¶è¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿°æÀîÎ¶¿Í¡Ê25¡Ë¤¬²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Ä¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Á°²ó¤â¥¢¥ó¥«¡¼¤Î°æÀî¤Ï¡¢»Ä¤ê500m¤Ç·àÅª¤Ê¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤ß¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë26ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤â²¿ÉÃº¹¤Ê¤éµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï1Ê¬¤Ç¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬ÌµÍý¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£3¡¢40ÉÃ¤ÇÍÞ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¡ÈÍ×Ë¾¡É¡£
Á°²ó¤Ï8ÉÃº¹¤Ç2°Ì¤ÎHonda¤Ï¡¢º£Ç¯¤â1¶è¤Ï¿¹ÆäÌé¡Ê26¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ö¾å°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏµîÇ¯¤È°ì½ï¤ÎÁª¼ê¤¬1¶è¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤ÈÂ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤ò¡£¡Ö¸åÈ¾¤Ç¤ÎµÕÅ¾¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¶¯¤ß¡£Á°È¾ÎÉ¤¤Î®¤ì¤ÇÅÏ¤·¤Æ¡¢¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¡¢ÌÚÂ¼¡Ê¿µ¡Ë¤µ¤ó¡¢Ãæ»³¡Ê¸²¡Ë¤µ¤ó¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¡Ê°ËÆ£¡ËÃ£É§¤µ¤ó¤¬ÀäÂÐ1°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¿¹¤ÈÆ±¤¸¤¯1¶è¤òÁö¤ëGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµÈÅÄ祐Ìé¡Ê28¡Ë¤â¶è´Ö¾Þ¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¡Ö1¶è¤«¤éGMO¤Ï¤ä¤ë¤ó¤À¡¢Í¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤³µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬Å¸³«¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡£
SUBARU¤Î»°±º¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Î1¶è¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤Ï3°Ì°ÊÆâ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤Î¾õÂÖ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤Î¥ë¡¼¥¡¼Ê¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢½é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÇºÇÄ¹¤Î¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î2¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Î¾ì¤ÇÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÅÐÃÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢¡ÖÎëÌÚ²ê¿á¤µ¤ó¡¢ÀÖºê¡Ê¶Ç¡Ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡£
Ê¿ÎÓ¤ÈÆ±¤¸¤¯2¶è¤òÁö¤ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÎëÌÚ²ê¿á¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢¡Ö2½µ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤Ëº¸Â¤ÎÉ¨¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¡×¤È¹ç½É¤ÇÂ¤òÄË¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡Öº£²ó¤â2¶è¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Þ¤Ç¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉüÄ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
º£Âç²ñÁ´40¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¤Î½é½Ð¾ì¡¢M&A¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Î¿ÀÌîÂçÃÏ´ÆÆÄ¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö5Ç¯°ÊÆâ¤ÇÆþ¾Þ¡¢10Ç¯°ÊÆâ¤ËÍ¥¾¡¤ò¡×¤Èº£¸å¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤â¸ý¤Ë¤·¡¢¡È¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡É¤È¤·¤Æº£¸å¥ì¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÁö¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£º£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÓÃæ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ßÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡Ê½Ð¾ì¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤éº£¸å¤âÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¥×¥é¥ó¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£