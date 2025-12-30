¡Ê¤Þ¤È¤á¡Ë2025Ç¯¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÇ¯´Ö26¡ó¹â¡¡ÀáÌÜ¤Î5Ëü±ßÂæ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë50,339±ß¤ÇÂç°ú¤±
Åìµþ»Ô¾ì¤Þ¤È¤á
1.³µ¶·
Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÂ³Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï214±ß°Â¤Î50,312±ß¤Ç´óÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£½øÈ×¤Ï¼å´Þ¤ß¡¢²¼¤²Éý¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È9»þ19Ê¬¤Ë50,198±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¡¢ËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢Á°¾ìÃæ¤´¤í¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï50,350±ßÄø¤«¤é50,480±ßÄø¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢61±ß°Â¤Î50,465±ß¤ÇÁ°°ú¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TOPIX¤Ï17¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3,408¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç4Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¡¢¿·¶½»Ô¾ì¤Ç¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹250»Ø¿ô¤¬7¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î675¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç6Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2.¸ÄÊÌÌÃÊÁÅù
½»Í§¶âÂ°¹Û»³¡Ê5713¡Ë¤Ï4.8¡ó°Â¤Î6,357±ß¤ò¤Ä¤±3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£29Æü¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶ä¤Ê¤Éµ®¶âÂ°¤ÎÀèÊª²Á³Ê¤¬ÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ®¶âÂ°¤ò°·¤¦Æ±¼Ò¤ËÇä¤ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Á°Æü¤Ë¤Ï³ô¼°Ê»¹ç¹ÍÎ¸¸å¤Î¾å¾ìÍè¹âÃÍ¡Ê6,761±ß¡Ë¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Íø±×³ÎÄê¤ä¥ê¥¹¥¯²óÈò¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Çä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê9501¡Ë¤Ï1.1¡ó¹â¤Î657.3±ß¤ò¤Ä¤±È¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î20Æü¤ËÇðºê´¢±©¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê6¹æµ¡¤òºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¼ý±×²þÁ±¤ò¸«¹þ¤ó¤ÀÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¶È¯1´ð¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ì¤ÐÇ¯´Ö¤ÇÌó1000²¯±ß¤Î¼ý±×¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÜÌ¿¼òÀ½Â¤¡Ê2540¡Ë¤Ï°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¿å½à¤È¤Ê¤ë14.6¡ó¹â¤Î5,500±ß¤ò¤Ä¤±Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£29Æü¡¢¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°ÄÌ¿®¤¬Æ±¼Ò¤Î¡ÖÈó¸ø³«²½¤Ë¸þ¤±¤¿Æþ»¥¤Ç¡¢ÊÆÅê»ñ²ñ¼Ò¤ÎKKR¤¬Í¥Àè¸ò¾Ä¸¢¤òÆÀ¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢Çã¼ý²Á³Ê¤Ø¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çã¼ý²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òµÍ¤á¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤âTOB¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç´Ãå´ØÏ¢À½ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ê7966¡Ë¤Ï1.4¡ó¹â¤Î4,420±ß¤ò¤Ä¤±Â³¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£29Æü¡¢¹ñÆâ¾Ú·ô¤¬Æ±¼Ò¤ÎÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î4,150±ß¤«¤éÂ¸µ¤Î¿å½à¤ò¾å²ó¤ë4,950±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ç»È¤¦ÆÃ¼ìÇ´Ãå¥Æー¥×¤äÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー´ØÏ¢¸þ¤±À½ÉÊ¤Ê¤É¤¬¿¤Ó¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥Á¥§ー¥ó¤ÎGenky DrugStores¡Ê9267¡Ë¤Ï1.6¡ó°Â¤Î4,960±ß¤ò¤Ä¤±3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿12·î¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ3.3¡óÁý¤È11·î¤Î2.2¡óÁý¤«¤é¿¤Ó¤¬³ÈÂç¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï°åÌôÉÊ¤Î¶ìÀï¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢ÆðÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
VIEW POINT: ÌÀÆü¤Ø¤Î»ëÅÀ
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï0.4¡ó°Â¤Î50,339±ß¤ÈÀáÌÜ¤Î5Ëü±ßÂæ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ2025Ç¯¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£10·îËö¤Ë¤Ä¤±¤¿ºÇ¹âÃÍ¤«¤é¤Ï4¡ó¶¯²¼Íî¤â¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï26.2¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ²Ë¤ò¶´¤ß¡¢1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÆüËÜ»Ô¾ì¤ÏºÆ³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Î½é½µ¤Ï¡¢ÁáÂ®¼çÎÏÌÃÊÁ¤Î·è»»È¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê3382¡Ë¤È¥¤¥ª¥ó¡Ê8267¡Ë¤¬8Æü¡¢°ÂÀîÅÅµ¡¡Ê6506¡Ë¤¬9Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢9ÆüÌë´Ö¤Ë¤Ï12·îÊ¬¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬È¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô¡¡»³¸ý ·ÅÂÀ¡Ë
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô