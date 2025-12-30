¡ÚÃÏÊý¶¥ÇÏ¡ÛÂç°æ¡¡Åìµþ¸ÞÎØ½÷»Ò£µ£²¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î°¤Éô»í¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡¾¡Éé»Õ¤é¤·¤¯Åìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ÎËÜÌ¿¤Ï¿Íµ¤Çö¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Í¥
¡¡£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ½÷»Ò£µ£²¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò£µ£²¥¥íµé¤Ç¤â£µ²ó¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½ÀÆ»¤Î°¤Éô»í¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¤ÎÉ½¾´¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤ì¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤âÈäÏª¡£¾¡Éé»Õ¤é¤·¤¯¡Öµ³¼ê¤ÎÅ·ºÍÅª¤ÊÁö¤ê¤Ë´üÂÔ¡£¤¢¤È¤ÏÌ¾Á°¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿Íµ¤Çö¤Î£²ÈÖ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Í¥¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¶¥ÇÏ¾ì¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤â£±£Ò¤«¤éÇÏ·ô»²Àï¤·¤Æ°ì´î°ìÍ«¡£ÍèÇ¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¥¹¤¬°ìÊâ°ìÊâ¶á¤Å¤¯Ç¯¡£°ìÀï°ìÀï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£