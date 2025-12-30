·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¹ñÆ»¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆþ¤ê¸ý¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ ±¿Å¾¼ê¤Î30ºÐÃËÀ¤¬»àË´ ¥¹¥ê¥Ã¥×¤¬¸¶°ø¤«¡¡¿·³ã¡¦½½ÆüÄ®»Ô
¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¤Ç28Æü¡¢¹ñÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¥È¥ó¥Í¥ëÆþ¤ê¸ý¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï½½ÆüÄ®»Ô¸¤Éú¤Î¹ñÆ»253¹æ¸¤Éú¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¶á¤¯¤Ç¤¹¡£
28Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢½½ÆüÄ®»ÔÃ÷Åç¤Ë½»¤àÈÄ¶â¶È¤ÎÃËÀ¡Ê30¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©¤Î³°¤Ë°ïÃ¦¤·¥È¥ó¥Í¥ëÆþ¤ê¸ý¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»à°ø¤Ï³°½ýÀ¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥×¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£