¥Ð¥ÉÀ¤³¦½÷²¦¡¦»³¸ý°«¤¬3Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ëÊý¤¬ÀäÂÐ¶¯¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×Á°²óVµÜºêÍ§²Ö¤È¤Î·ãÀïÀ©¤¹¡ÚÁ´ÆüËÜÁí¹ç¡Û
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ØÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¡Ù³Æ¼ïÌÜ¤Î·è¾¡¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ïº£²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»³¸ý°«¡Ê28¡¢ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤¬Á°²óÇÆ¼Ô¤ÎµÜºêÍ§²Ö¡Ê19¡¢ACT SAIKYO¡Ë¤Ë¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È2¡¼1¡Ê21¡¼14¡¢21¡¼23¡¢21¡¼1¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Âè1¥²¡¼¥à¡¢½Ð¤À¤·¤«¤éÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦µÜºê¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë»³¸ý¤¬ÂÐ±þ¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È8Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢11¡¼8¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¥×¥ì¡¼¤ÇÂè1¥²¡¼¥à¤òÀè¼è¡£
Âè2¥²¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÂç¤¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥é¥ê¡¼¤Ë¶ìÀï¡£µÕÅ¾¤òµö¤·ºÇ½ªÂè3¥²¡¼¥à¤Ø¡£»³¸ý¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤Ç±þÀï¡£ÆüËÜºÇ¶¯¤Î¾Î¹æ¤ò¤«¤±¤¿¡¢°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ÏÀÜÀï¤â¡¢»þÀÞ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»³¸ý¡£ºÇ¸å¤Ï72Ê¬¤Î·ãÀï¤ò»³¸ý¤¬À©¤·21¡¼13¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¾¡¤Ã¤¿»³¸ý¤Ï¡ÖÈè¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¼«Ê¬¤ÇÁ´Éô³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡Ø³Ú¤·¤ó¤Ç¤ëÊý¤¬ÀäÂÐ¶¯¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ï³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
