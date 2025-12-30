¡ÚKNOCK OUT¡Û¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤óÍþÆà¤¬¹æµã¡¡½é¤ÎÉª¤¢¤ê¥ë¡¼¥ë¤ÇÇÔÀï¡Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖKNOCK¡¡OUT¡×¤Ï30Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè2ÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖKNOCK¡¡OUT.60¡¡K.O¡¡CLIMAX2025¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÂåKNOCK¡¡OUT¡ÝBLACK½÷»Ò¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¡¢¸µKNOCK¡¡OUT¡ÝBLACK½÷»Ò¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¡¢¸µREBELS¡ÝBLACK½÷»Ò46¥¥íµé²¦¼Ô¤Î¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤óÍþÆà¡Ê31¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï½é¤ÎÉª¤¢¤ê¥ë¡¼¥ë¤ÎKNOCK¡¡OUT¡½RED½÷»Ò48¥¥í°Ê²¼·ÀÌó¤Ç¥µ¥Í¡¼¥¬¡¼¥à¡¦¥µ¥Ã¥¯¥Á¥ã¥à¥Ë¡Ê17¡á¥¿¥¤¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥«¥Þ¥¥ê¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¡£1¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤Ï¥µ¥Í¡¼¥¬¡¼¥à¤¬ÁÈ¤ßÉÕ¤¤¤ÆÉ¨¹¶·â¤Ç¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¡£2R¤Ï¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÍÇË¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªR¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤ë¤¬¡¢ÁÈ¤ó¤Ç¤â²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Éª¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉª¤¬½Ð¤»¤º¡¢È½Äê¤Ï0¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´°ÇÔ¤ËÎÏ¤òÍî¤È¤¹¡£¡Ö½³¤ê¤Ï¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤È¥«¡¼¥Õ¡Ê¥¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Îµ÷Î¥¤ÇÁ´¤ÆÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Á°½³¤ê¤âÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£½³¤ê¤ÇÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï½é¤á¤Æ¡£Á´¤Æ½³¤ê¤Ç¤¤¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤é¤Ã¤¿¹¶·â¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¼óÁêËÐ¤ÇÊø¤·¤¿¤¬¡Ö1RÌÜ¤«¤é¤µ¤¹¤¬¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¼ó¡£ÁÈ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë»ä¤ÎÉ¨¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤ÎÉ¨¤¬Ï¢ÂÇ¤ÇÅö¤¿¤ë¤Þ¤ï¤·Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥à¥¨¥¿¥¤¤Îµ»½Ñ¤ÇÁê¼ê¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£´°Éõ¤À¤Ê¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¡ÖÈà½÷¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î½÷»Ò¤Î¥à¥¨¥¿¥¤¤ÎÁª¼ê¤È¤ÏÎÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆüËÜ¤Î½÷»Ò¤È¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ°Æ»½¤Àµ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Éª¤Ï°ìÅÙ¤â½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ª¤ê¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Éª¤Ï½Ð¤½¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤â½Ð¤½¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¤ÎÁª¼ê¤ËÉª¤òÅö¤Æ¤è¤¦¤È¤Ï1¥ß¥ê¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ñ¥ó¥Á¤È½³¤ê¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤ß¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥«¥Þ¥¥ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÇÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¯¾¡Íø¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ö¥¢¥Ã¥×¤âÄ´»ÒÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿®¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£´Å¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡£¶¯¤¤¤Ê¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡£Á°Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤òÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹çÁ°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¥¥Ã¥¯¤â¤É¤Ã¤Á¤â¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ËÊ¹¤ÊÖ¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·µã¤¤¸¤ã¤¯¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥à¥¨¥¿¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÍèÇ¯¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ°Æ»½¤Àµ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£