¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿NHK¡¦E¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×9ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¡Ê60¡Ë¤¬30Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¿ùÅÄ¤Ï¡ÖÝµ·ìÀ¿´ÉÔÁ´¤ÈÈ¯¾É¤·¤¿¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¼£ÎÅ¤Î°Ù¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÆü12·î29Æü¤ËÌµ»öÂà±¡¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂà±¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î´°¼£¤·¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅöÊ¬¤ÏÄÌ±¡¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¿ùÅÄ¤Ï22Ç¯8·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ÎÃæ°öÆ¬¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ±10·î¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¡Ö´â¤¬Á´¤ÆåºÎï¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£7·î¤Ë¤Ï¤¬¤óÈ¯³Ð¤«¤é3Ç¯¤ÎÄê´ü¸¡¿Ç¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯°Û¾ïÌµ¤·!!!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢18Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö12·î15Æü¿¼ÌëÌ¤ÌÀ¤ËÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¶ÛµÞÆþ±¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢24Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ìµ»öÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£