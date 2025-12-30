¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£°¡ó¡Ê－£°¡¥£±£¶¡Ë¤Î£³£¹¡Ä Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£°¡ó¡Ê－£°¡¥£±£¶¡Ë¤Î£³£¹£¶£µ¡¥£±£²¤Ç¼è°ú½ªÎ» Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£°¡ó¡Ê－£°¡¥£±£¶¡Ë¤Î£³£¹£¶£µ¡¥£±£²¤Ç¼è°ú½ªÎ» 2025Ç¯12·î30Æü 16»þ15Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£°¡ó¡Ê－£°¡¥£±£¶¡Ë¤Î£³£¹£¶£µ¡¥£±£²¤Ç¼è°ú½ªÎ» ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¹á¹Á»Ô¾ì¤ä¤ä¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾ºã¤¨¤Ê¤¤ ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡Áí¤¸¤Æ¾®Éý°Â Åìµþ³ô¼°¡ÊÁ°°ú¤±¡Ë¡áÂ³Íî¡¢ÊÆ³ô°Â¤Ê¤É¤ËÄÉ¿ï¤âÄ«°Â¸å¤Ï²¼¤²½Â¤ë