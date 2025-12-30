Åìµþ³ô¼°¡ÊÂç°ú¤±¡Ë¡á£±£¸£·±ß°Â¡¢ÊÆ³ô°Â¤ËÄÉ¿ï¤·¤ÆÂ³Íî¤â£µËü±ßÂçÂæ¤Ï°Ý»ý
¡¡£³£°Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Ç¯ÆâºÇ½ªÆü¤Ç»ý¤Á¹â¤ò·Ú¤¯¤¹¤ëÆ°¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤¬ÆðÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê°ÙÂØ¤ÎÆ°¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Âç°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£¸£·±ß£´£´Á¬°Â¤Î£µËü£°£³£³£¹±ß£´£¸Á¬¤ÈÂ³Íî¡£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£±£µ²¯£¶£·£¹£¸Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£³Ãû£·£´£³£¶²¯±ß¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£³£µ£¶¡¢ÂÐ¤·¤ÆÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£±£¹£´¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£µ£´ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯Áê¾ì¤ÎÂçÇ¼²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¥ê¥¹¥¯²óÈòÌÜÅª¤Î¼ê»ÅÉñ¤¤Çä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä«Êý¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤ÏÀèÊª¼çÆ³¤Ç²¼ÃÍ¤òÃµ¤ê¡¢°ì»þ£³£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²¼¤²½Â¤ê¡¢¸å¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾åÃÍ¤â½Å¤¯Âç°ú¤±¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤ÓÆð²½¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï£Î£Ù¥À¥¦¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤È¤â¤ËÂ³Íî¤¹¤ëºã¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¶äÀèÊª¤Ø¤ÎÇä¤ê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿µ®¶âÂ°»Ô¶·¤Î²¼Íî¤ò¼õ¤±¡¢¶È¼ïÊÌ¤Ç¤ÏÈóÅ´¥»¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤ËÇä¤ê¤¬¤«¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Á´ÂÎÁê¾ì¤Ø¤ÎÇÈµÚ¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²¼ÃÍ¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÇã¤¤¥Ëー¥º¤â¶¯¤¯¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë£Î£É£Ó£Á¤ÎÍâÇ¯ÏÈ¤ò»È¤Ã¤¿Çã¤¤¤Ê¤É¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÄÊÌ³ô¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬Â¿¤¯¡¢£±£²£°£°ÌÃÊÁ¶á¤¯¤¬²¼Íî¤·Á´ÂÎ¤Î¤Û¤Ü£´Ê¬¤Î£³¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¡¢½ª»ÏÇäÇãÂå¶â¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã£²£¸£µ£Á¡¥£Ô¡ä¤À¤Ã¤¿¤¬³ô²Á¤ÏÆðÄ´¡¢ÇäÇãÂå¶â¾å°Ì¤Î¥Õ¥¸¥¯¥é¡ã5803¡ä¤âÍø¿©¤¤Í¥Àª¡£Ä«¹â¤ÎÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ã6330¡ä¤â²¼Íî¤·¤Æ°ú¤±¤¿¡£»°É©½Å¹©¶È¡ã7011¡ä¤¬ºã¤¨¤º¡¢Ç¤Å·Æ²¡ã7974¡ä¤âÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£½»Í§¶âÂ°¹Û»³¡ã5713¡ä¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡££Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ã4784¡ä¤¬µÞÍî¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÅìË®°¡±ô¡ã5707¡ä¡¢£É－£î£å¡ã4933¡ä¤Ê¤É¤¬ÂçÉý°Â¡££Ì£é£î£ë－£Õ¥°¥ëー¥×¡ã4446¡ä¡¢¥¨¥à¥¢¥Ã¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã3661¡ä¤Ê¤É¤â²¼ÃÍ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¡ã6920¡ä¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡ã6146¡ä¤â¾å¾º¡£ÅìµþÅÅÎÏ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã9501¡ä¤â´è¶¯¤ÊÃÍÆ°¤¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ã9983¡ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡ã6702¡ä¤âÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£Äã°Ì³ô¤Ç¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡ã8798¡ä¤¬£²ÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍÉýÀ©¸Â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÇã¤ï¤ì¡¢¥Ö¥¤¥¥åー¥Ö¡ã3681¡ä¤âÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£ÍÜÌ¿¼òÀ½Â¤¡ã2540¡ä¤¬Êª¿§¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Þ¥¨¡ã6264¡ä¡¢ÆüËÜÈÄ¾Ë»Ò¡ã5202¡ä¤Ê¤É¤â¾åÃÍ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡££Ê£Í£Ä£Ã¡ã4483¡ä¤â¹â¤¤¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó
