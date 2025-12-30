¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëEYE¡Ê¹ë¥É¥ë¡¦¥É¥ë¡Ë¡áÇã¤¤Í¥Àª¡¢£°¡¥£¶£·£µ£¹¤¬ºÇ½é¤Î´ØÌç
¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡ÄÇã¤¤Í¥Àª¡¢0.6759¤¬ºÇ½é¤Î´ØÌç¡£24Æü¤Ë9·î17Æü¤ËÉÕ¤±¤¿Ç¯½éÍè¹âÃÍ0.6707¤ò¾åÈ´¤¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¾®Éý¤Ê¤¬¤é¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÀè¡¢¾åÃÍ¤òÌÏº÷¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤ë¡¢2024Ç¯10·î11Æü¤Î¹âÃÍ0.6759¤¬¼¡¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ò¾åÈ´¤¯¤È¡¢ÀáÌÜ¤Î0.6800¤ò»î¤½¤¦¡£0.68Âæ¤Ë¾è¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÀáÌÜ¤Î0.6900¤ä2024Ç¯9·î30Æü¤Î¹âÃÍ0.6942¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£
¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ä²¼Íî¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢21ÆüÀþ0.6651ÉÕ¶á¤¬»Ù»ý¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±Àþ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤È¡¢18Æü¤Î°ÂÃÍ0.6593¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£°ÂÃÍ¹¹¿·¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¤Î¾å¸Â¤¬¤¢¤ë0.6564¤äÀáÌÜ¤Î0.6500¤ò»î¤¹¤È¤ß¤ë¡£
MINKABU PRESS
¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ä²¼Íî¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢21ÆüÀþ0.6651ÉÕ¶á¤¬»Ù»ý¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±Àþ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤È¡¢18Æü¤Î°ÂÃÍ0.6593¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£°ÂÃÍ¹¹¿·¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¤Î¾å¸Â¤¬¤¢¤ë0.6564¤äÀáÌÜ¤Î0.6500¤ò»î¤¹¤È¤ß¤ë¡£
MINKABU PRESS