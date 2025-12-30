»³¸ý¿ò¤µ¤ó¡¢³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¡¢¼ÄÅÄÀµ¹À¤µ¤ó¡¢µÈÅÄµÁÃË¤µ¤ó¡Ä2025Ç¯¤ËÀÂ¤Ã¤¿¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¥¢¥Þ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼4¿Í¡×¤¬Ç®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥´¥ë¥Õ¤ò°¦¤·¡¢Âç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í4¿Í
ÃøÌ¾¿Í¤¬¼ñÌ£¤ò¸ì¤ëÌ¾Êª¥³¥é¥à
¡¡ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë»àµî¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¼Å¤ÖÆÃ½¸µ»ö¤Ê¤É¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£ÆÉ¤à¤È¤Þ¤¿ÀÚ¤Ê¤µ¤ÏÁý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÀ¸Á°¤Î¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿»Ñ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ç¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥àµ»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Îº¢¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Ï¥³¥é¥à¥³¡¼¥Ê¡¼TEMPOÆâ¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¥¤¥à¡×¡¢Æ±¡Ö¥Þ¥¤¥ª¥ó¥ê¡¼¡×¤È¡¢2020Ç¯5·î¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿°ì¿Í¾Î¤ÎÃ»¤¤¥³¥é¥à¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÈÃøÌ¾¿Í¤¬¼ñÌ£¤ä¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÇ®¤¯¸ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£µó¤²¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄà¤ê¡×¡ÖÄ«´é¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥È¡×¡Ö½ñÆ»¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢¸ì¤ë¼Ô¤Î¸ÄÀ¤¬¿§Ç»¤¯É½¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¶È¤Ç¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë¤ª¤â¤·¤í¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï2025Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿»³¸ý¿ò¤µ¤ó¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢¼ÄÅÄÀµ¹À¤µ¤ó¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë¡¢³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡Ë¡¢µÈÅÄµÁÃË¤µ¤ó¡Ê¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹´ÆÆÄ¡Ë¤Î¡È¶¦ÄÌ¹à¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤¤¤«¤Ë¥´¥ë¥Õ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤³¤Ë²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢°úÍÑÉôÊ¬¤Ï¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Î¥³¥é¥à¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¥¤¥à¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ª¥ó¥ê¡¼¡×¤è¤êÈ´¿è¡£°ìÉô²¾Ì¾¸¯¤¤¤Ê¤É¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¥¹¥é¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¤Ê¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤òÌ´¸«¤Æ
¡Ö¥´¥ë¥Õ¡×¤Ç¤Î¥³¥é¥àÅÐ¾ì4²ó¤ÇºÇÂ¿¤ò¸Ø¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³¸ý¿ò¤µ¤ó¡Ê2025Ç¯4·î18ÆüË×¡¢µýÇ¯88¡Ë¡£Ê¿²ì¸»Æâ¤ò±é¤¸¤¿¥Æ¥ì¥Ó»þÂå·à¡ÖÅ·²¼¸æÌÈ¡×¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢70Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¡Ö¥¯¥¤¥º¥¿¥¤¥à¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¤Ç¤â¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¼ñÌ£¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÁêÅö¤ÊÏÓÁ°¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»³¸ý¤µ¤ó¤¬¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¡×Íó¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯12·î¡¢44ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬Áá¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î½éÌ´¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¤Ê¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëËÍ¡¢¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤ò¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£¤³¤ÎÀ¤¤Î¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤«¤é¥¹¥é¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤ÎµÍ¤á¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡Ó¡Ê1980Ç¯12·î4Æü¹æ¡Ë
¡¡Åö»þ¤Î»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Î¡£¼«Âð¤Ë¡Ò¾®¤µ¤Ê¥¹¥é¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¡Ó¤òºî¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÏÓ¤ò¾å¤²¡¢49ºÐ¤À¤Ã¤¿1986Ç¯5·î¡¢¥³¥é¥à¤ËºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ò»Å»ö¤â½½Ê¬¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥´¥ë¥Õ¤â¶Ë¤á¤ë¡½¡½Âç¤²¤µ¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤½¤³¤ÎÏÓÁ°¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬ÅþÃ£¤Ç¤¤ë¥Ï¥ó¥Ç¥£ºÇ¹â¤Ï6¡¢¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5°Ê¾å¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ÏÅ·Ê¬¤¬¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¤·¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ó¡Ê1986Ç¯5·î15Æü¹æ¡Ë
¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦¿ÆÍ§¤È¤ÎÍ§¾ð¤ËÊó¤¤¤ë¤¿¤á
¡¡¤³¤Î»þ¤Î»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¥£6¤À¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡È¥Ï¥ó¥Ç¥£6¤Ø¤ÎÆ»¡É¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏÂ¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥Õ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼Î¤Æ¤¿¡£°Ê¸å¡¢¤Þ¤º»ä¤¬¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È·î2000µå¤òÎý½¬¾ì¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢5Ê¬¤Ç¤â10Ê¬¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤Ù¤¯¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ë¾ï»þ2¡¢30µå¤Îµå¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£Âæ»ì¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤¬Èè¤ì¤ë¤È¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤Î¾å¤Çµå¤òÅ¾¤¬¤·¤¿¡Ó¡Ê1986Ç¯5·î15Æü¹æ¡Ë
¡¡¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÌÌ¤Î²þÁ±¤òÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥´¥ë¥Õ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥³¥é¥àÅÐ¾ì¤Ï69ºÐ¤Î»þ¡£
¡Ò¸ß¤¤¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦»ä¤È¥´¥ë¥Õ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹â¤ÎÍ§¾ð¤¬À®Î©¤·¡¢»ä¤ÏÄ¹¤¤¤³¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ï»ä¤Î¿ÆÍ§¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿ÆÍ§¤È¤ÎÍ§¾ð¤ËÊó¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤¤¥´¥ë¥Õ¤¬¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢Â¹ø¤òÃÃ¤¨¡¢Îý½¬ÎÌ¤â½½Ê¬¤Ë¤È¤ê¡¢ÉñÂæ¤Î¤¢¤ë»þ¤Ë¤â¡¢Ä«Áá¤¯Îý½¬¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä«¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤¬¼ã´³»Ä¤Ã¤ÆÉñÂæ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡Ó¡Ê2005Ç¯12·î1Æü¹æ¡Ë
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤éÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¡ÒÀµÄ¾¾ð¤±¤Ê¤¤¡Ó¤ÈÃ²¤¤Ä¤Ä¤â¡¢
¡Ò¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î»ä¤¬¡Ö²æ¤ò¤Ï¤é¤º¤Ë¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÓñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥´¥ë¥Õ¤Ï¼«¶È¼«ÆÀ¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¤â¤¦1¿Í¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¼ÄÅÄÀµ¹À¤µ¤ó¡Ê2025Ç¯3·î25ÆüË×¡¢µýÇ¯94¡Ë¤¬Ì¾¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥é¥àÅÐ¾ì²ó¿ô¤Ï»³¸ý¤µ¤ó¤ËÊÂ¤Ö4²ó¡£½éÅÐ¾ì¤Ï1985Ç¯2·î¡¢53ºÐ¤Î»þ¤À¤¬¡¢µ×¡¹¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁ´¼£3½µ´Ö¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿ÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢±Ç²è¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¾¯Ç¯ÌîµåÃÄ¡×¤ÎÀ©ºî¤Ç¥´¥ë¥Õ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ºÒ¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò¤½¤Î´Ö¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ï¤Þ¤«¤ê¤Ê¤é¤Ì¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï°å¼Ô¤Ë¤ÏÆâ¾Ú¤Ç¤½¤Î4Æü¸å¤Ë¤ÏÀéÂåÅÄCC¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¤ÏÄË¤à¤·µ÷Î¥¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤Î3Ê¬¤Î1¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤Èôµ÷Î¥¤ò¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò2ÈÖ¤°¤é¤¤¤º¤ÄÂ¿¤¯¤·¤Æ¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤¬¡¢1ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï°Æ¤ÎÄê¡¢¤Ò¤É¤¤OB¤¬½Ð¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2¡¢3¥Û¡¼¥ë²ó¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î½éÊâÅª¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡Ó¡Ê1985Ç¯2·î7Æü¹æ¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤Ë²ø²æ¤Î¸ùÌ¾¡£¼¡¤Î¥³¥é¥àÅÐ¾ì¤Ï1989Ç¯6·î¡¢±Ç²è¡ÖÉñÉ±¡×¤ÎÀ©ºî¤ò½ª¤¨¤Æ1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤Ã¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£¡Ò¾¡Éé¤Îµ´¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ó¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁáÂçÎ¦¾åÉôOB¤Î´ØÅì¡¦Åì³¤¡¦´ØÀ¾3ÃÏ¶èÂÐ¹³Âç²ñ¤Ç´°ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò¤½¤ÎÀÎ¡¢¡Ê¾®Àâ²È¤Î¡Ë¸ÞÌ£¹¯Í´¤µ¤ó¤¬¤Ü¤¯¤Î¼êÁê¤ò¤ß¤Æ¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¿Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤¦¤é¤á¤·¤¯»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£½÷Ë¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥´¥ë¥Õ¤ÇÅ¨¤Ë±ö¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡£¥´¥ë¥Õ¤Ï¼«¶È¼«ÆÀ¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤ÏÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡Ó¡Ê1989Ç¯6·î29Æü¹æ¡Ë
¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç·Ð¸³¤¹¤ëÈá´î¤³¤â¤´¤â¤Î¥É¥é¥Þ
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦»Å»öÊÁ¡¢Ä¹¤¯¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¡£1990Ç¯8·î¤Ë3²óÌÜ¤Î¥³¥é¥àÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡¢±Ç²è¡Ö¾¯Ç¯»þÂå¡×¤ÎÀ©ºî¤ò½ª¤¨¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤Ã¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¤³¤Î»þ¤Ï¡¢µ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µÕ¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¹¥¥¹¥³¥¢¤äÂç²ñ¤ÎÍ½ÁªÄÌ²á¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò±Ç²è¤ÎÊý¤Ï¤¤¤º¤ì¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë°ä¸À¤Î±Ç²è¤òºî¤é¤Í¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï60ºÐ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òºî¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤¤¤Þ¤¬¤Ü¤¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾åÃ£¤Ç¤¤ëºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤Ê¤Î¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤â¥Ñ¥Ã¥È¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤µ¤ß¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¤Î»þ¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë»×¤¤»ê¤ë¤»¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ó¡Ê1990Ç¯8·î16Æü¹æ¡Ë
¡¡¼ÄÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥´¥ë¥Õ¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¿ÍÀ¸¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£4²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤Ï1999Ç¯12·î¡¢±Ç²è¡ÖÛæ¤Î¾ë¡×¤ÎÄ¹¤¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò½ª¤¨¤¿º¢¡£
¡Ò¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÎ¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁêÌÏCC¤Ç70Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ú¡ÖGG²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Ãæ»³Âç»°Ïº¤µ¤ó¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¬¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£70Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤È»Ä¤ë¿Í¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡Ó¡Ê1999Ç¯12·î2Æü¹æ¡Ë
¡ÖÌµ¼âÎ¹¾ð¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî»ì²È¤ÎÃæ»³Âç»°Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢2005Ç¯4·î7Æü¤Ë64ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èá¤·¤ß¤Ï¡¢¼ÄÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÓÏ¤à¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤¬Íê¤ê¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¥²¡¼¥à
¡¡ÇÐÍ¥¤È±Ç²è´ÆÆÄ¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤È¿ÍÀ¸¤ò¸«¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£Â¾¶¥µ»¤Î°ìÎ®Áª¼ê¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò½é¤á¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æµå¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¡¢¥Ï¥Ï¥ó¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Î±þÍÑÊÔ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ó¡Ê1984Ç¯9·î27Æü¹æ¡Ë
¡¡¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ40ºÐ¤Î³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¡Ê2025Ç¯8·î10Æü»àµî¡¢µýÇ¯81¡Ë¡£¥³¥é¥à¤Ë¤Ï2²óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¥£15¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÒÂ¤Î¹Ã¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤Ä¤âÅö¤¿¤ë¤è¤¦¿´³Ý¤±¡¢½³¤Ã¤¿¸åÂ¼ó¤¬¤°¤é¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÂ¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤È¤³¤í¤¬¤É¤Ã¤³¤¤¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î½¬´·¤È¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Õ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë½¬´·¤¬¤·¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¿¶¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Èôµ÷Î¥270¥ä¡¼¥É¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬ÆüËÜ»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¤µ¤¾¹ë²÷¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ò¥´¥ë¥Õ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ËÍê¤ì¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤¬Íê¤ê¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¥²¡¼¥à¤À¡£¥¹¥³¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Õ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÊÊ¤òÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤À¤á¤À¡£ÀïÎ¬Åª¤Ë»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Âç¿¶¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¿´³Ý¤±Â³¤±¤¿¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÃÄÂÎ¶¥µ»¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¼«Ê¬¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ë¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
ÊÆ¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¡ÖÉã¡×
¡¡Ìîµå²òÀâ¼Ô¡¦¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹´ÆÆÄ¤ÎµÈÅÄµÁÃË¤µ¤ó¡Ê2025Ç¯2·î3Æü»àµî¡¢µýÇ¯91¡Ë¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥³¥é¥àÅÐ¾ì¤Ï1²ó¤¤ê¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤ê¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ò¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥×¥í¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¥×¥í¤È¥¢¥Þ¤È¤½¤ÎÈà²æ¡Ê¤Ò¤¬¡Ë¤Îº¹¤ò¤Ä¤¯¤Å¤¯Ç§¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥é¥Ë¥¢¥ó¤È¤Ò¤È·î¤Û¤É¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡Ó¡Ê1985Ç¯11·î7Æü¹æ¡Ë
¡¡1908Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥é¥Ë¥¢¥ó¤Ï¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»28¾¡¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡£30Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢1990Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥´¥ë¥ÕÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ë»þ¡¢¤³¤ÎÌ¾Áª¼ê¤Î¸µ¤Ø¡È½¤¶È¡É¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò»ä¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¥£1¤ÎÍ§¿Í¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¥´¥ë¥Õ½¤¶È¤ÎÎ¹¤Ø½Ð¤«¤±¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Î¥é¥Õ¥©¥¤¥ä¤Ë°ì¸®¤Î²È¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¼«¿æÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆüÃë¤«¤é¥Ý¡¼¥ë¡¦¥é¥Ë¥¢¥ó¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Î¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤¿¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¡×¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¥é¥Ë¥¢¥ó¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò¥é¥Ë¥¢¥ó¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤òÅ¾Àï¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¼ê¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤â¥°¥ê¥Ã¥×¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£50Ç¯´Ö¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿Èà¤ÎÎò»Ë¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£°ÊÍè¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥Ë¥¢¥ó¤Ï¡¢¿ÆÉã¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌîµå´ÑÀï¤Ë¸þ¤«¤¦»þ¤ÏÉ¬¤º¶¦¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¡¡µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀ¸³¶¥´¥ë¥Õ¤òÂ³¤±¤¿¡£²¬ÅÄ¾´ÉÛ¤µ¤ó¤ÏÄ¤¼¤Ç¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ä¿©»ö¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
