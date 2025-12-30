¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û´ØÀ¾³Ø±¡¤¬ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤ò¡È½³¤ê¡ÉÅÝ¤¹¡¡¥Ï¥¤¥Ñ¥ó¥È¹¶·â¤È¥í¥ó¥°PGÀ®¸ù¤Ç²÷¾¡
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡´ØÀ¾³Ø±¡27¡½17ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡´ØÀ¾³Ø±¡¤¬ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Ë27¡½17¤Ç¾¡¤Ã¤Æ3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Á°È¾4Ê¬¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Ë±¦¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¥â¡¼¥ë¤òÁÈ¤Þ¤ì¤ÆÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¤¬¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£12Ê¬¤ËCTBÀ¾±º¾ÏÇî¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Ãæ±û35¥á¡¼¥È¥ë¤ÎPG¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢5Ê¬¸å¤Ë¤Ï¤ä¤ä±¦¤ÎÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤ÎPG¤ò·è¤á¤ÆµÕÅ¾¡£22Ê¬¤Ë¤Ï¥È¥é¥¤¥é¥¤¥óÁ°¤Î¥é¥Ã¥¯¤«¤é¥×¥í¥Ã¥×º¬ÌÚ·òÂÀÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡£¸åÈ¾7Ê¬¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ13¡½12¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢17Ê¬¤ËSOÌÚ»³¿ÎÊ¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Ãæ±û¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ëÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Ë¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾³Ø±¡¤Ï1²óÀï¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤«¤ï¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥Ñ¥ó¥È¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¥¥Ã¥¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£À¾±º¼ç¾¤Ï¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤È¤ÏµÕÂ¦¤ÎÉ÷¾åÂ¦¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¹Ò¶õ¤µ¤ó¤ÎÀÜÅÀ¤Î¶¯¤µ¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¡Ê°ÂÆ£¡Ë´ÆÆÄ¤¬¹Í¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¥Ã¥¯¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤³¤È°Ê³°¤Ï¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿SOÌÚ»³¤Ï¡ÖÃæ±û¤Ë¹Ô¤±¤Ð¥¥Ã¥¯¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£ÁÀ¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£