¾¾²¬çýÍ¥¡¢¥Ï¥í¥×¥í¥á¥ó¥Ð¡¼·Þ¤¨¤ëPodcast¤¬Âç¹¥É¾¢ªÍè½Õ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾¾²¬çýÍ¥¤¬¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ëPodcastÈÖÁÈ¡Ø¾¾²¬çýÍ¥¤Î¡ÉHALOOPS¡É Journey¡Ù¤¬¡¢27Æü¤è¤ê3Æü´ÖÏ¢Â³¤ÇÆÃÊÌÇÛ¿®¡£3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÃÊÌÇÛ¿®¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯½Õ¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥í¥×¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ
¡¡ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡ÈHALOOPS¡É Journey¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤á¤°¤ë¿·¤¿¤ÊÎ¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾¾²¬¤¬¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ÈÆ¶»¡¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡ÈÇÐÍ¥¤Î»ëÅÀ¡É¤È¡È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡É¤ÎÁÐÊý¤«¤é¤Ò¤â¤È¤¯¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡ÊÊÆÂ¼É±ÎÉ¡¹¡¿OCHA NORMA¡¢ÃÊ¸¶ÎÜ¡¹¡¿Juice=Juice¡¢Ð®É÷ÎÜÇµ¡¿¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÆü¾ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä»×¤¤½Ð¡¢Î¢ÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Á³ÂÎ¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¢£¾¾²¬çýÍ¥
¡Ø¾¾²¬çýÍ¥¤Î¡ÉHALOOPS¡É Journey¡Ù¤¬»°Ìë¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ìµ»ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¤¤´À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ Àè¤Û¤ÉÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ï¥í¥×¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥í¥×¥í¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡ÈÎ¹¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤Ï2026Ç¯½Õº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥×¥í¤Ë¤ÏÌó70Ì¾¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËOG¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ 1²óÌÜ¡¢2²óÌÜ¡¢3²óÌÜ¤ÈÆâÍÆ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËè²ó¿·¤·¤¤È¯¸«¤äÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ Ä¹¤¤Î¹Ï©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡Ø¾¾²¬çýÍ¥¤Î¡ÈHALOOPS¡É Journey¡Ù¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤Í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥í¥×¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ
¡¡ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡ÈHALOOPS¡É Journey¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤á¤°¤ë¿·¤¿¤ÊÎ¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾¾²¬¤¬¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ÈÆ¶»¡¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡ÈÇÐÍ¥¤Î»ëÅÀ¡É¤È¡È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡É¤ÎÁÐÊý¤«¤é¤Ò¤â¤È¤¯¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¢£¾¾²¬çýÍ¥
¡Ø¾¾²¬çýÍ¥¤Î¡ÉHALOOPS¡É Journey¡Ù¤¬»°Ìë¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ìµ»ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¤¤´À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ Àè¤Û¤ÉÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ï¥í¥×¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥í¥×¥í¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡ÈÎ¹¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤Ï2026Ç¯½Õº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥×¥í¤Ë¤ÏÌó70Ì¾¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËOG¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ 1²óÌÜ¡¢2²óÌÜ¡¢3²óÌÜ¤ÈÆâÍÆ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËè²ó¿·¤·¤¤È¯¸«¤äÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ Ä¹¤¤Î¹Ï©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡Ø¾¾²¬çýÍ¥¤Î¡ÈHALOOPS¡É Journey¡Ù¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤Í¡£