ÃæÀîæÆ»Ò¡¡ÁÐ»Ò¤¬À¸¸å3¥«·î¤Ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¶½Ê³¡ÖÎÞ¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤¬À¸¸å3¥«·î¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö9¡¿30¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¡¤Ä¤¤¤Ë3¥«·î¡ªÌµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ·ò¹¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÁÐ»Ò¤¬À¸¸å3¥«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö3¥«·îµÇ°Æü¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤á¤«¤·¡ªÉÍÅÄæÆ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬³¤³°¤«¤éÃíÊ¸¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÍÎÉþ¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¤À¤±Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡3¤«·îµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÁÐ»Ò¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¥Ù¥Ó¡¼Éþ¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÎÞ¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡ª¡ªÆ´¤ì¤Ç¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥È¥ß¥«¤ä¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¤È¤«¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤«¥Ô¥¢¥Î¤¹¤¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¤È¤«¡ª¡×¤È»Ò¶¡¤¬À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£º£Ç¯9·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£