NGT48¤Î5´üÀ¸¡¢Ã«¸ýÍÛ¹á¡Ê19¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1¡¢2µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ã«¸ý¤Ï¡Ö¹ç³Ê¤Ï¤®¤ê¤®¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£11·î¤Ë¼õ¸³¡£1¡¢2µé¤È¤âÀµÅúÎ¨70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÁ°¸å¤Î¹ç³Ê´ð½à¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£1µé¤Ï²½¾ÑÉÊ¤ÎÃæ¿È¤äÀ®Ê¬¡¢°ÂÁ´À¡¢Ë¡Î§¤Ê¤ÉÀìÌçÃÎ¼±¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢2µé¤Ï¥á¡¼¥¯¤ÎÊýË¡¤äÈ©¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÀ¸³è½¬´·¤Ê¤É¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤òÌä¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢Æ±»þ¼õ¸³¤¬²ÄÇ½¡£º£¸å¤Ï¸¡Äê¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÆÃµé¤ò¼õ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×¶þ»Ø¤Î¥³¥¹¥á¥Þ¥Ë¥¢¡£Æ±´ü¤Î5´üÀ¸¤«¤é¥á¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¡£¸¡Äê¤Ë¸þ¤±¤ÆËèÆüÌó250¥Ú¡¼¥¸¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò³«¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ°ìµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä·à¾ì¸ø±é¤Î¸å¤Ï¡¢¿¼Ìë¤«¤éÄ«Êý¤Þ¤Ç5»þ´Ö°Ê¾å¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥á¡¼¥¯¤ä¥³¥¹¥á¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â¹»À¸¤Î¤³¤í¡£¡Ö´é¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸¦µæ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¸¡Äê¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î1¤Ä¤Î½¸ÂçÀ®¡£¤³¤ì¤«¤é¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¡¢1·î¤Î·à¾ì¸ø±é¤Ç5´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢¿·³ã¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤¿¡£Ïª½ÐÅÙ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡£µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¾Íè¤Ï¥³¥¹¥á¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÈþÍÆ·Ï¤Î¤ª»Å»ö¤â¤·¤¿¤¤¡×¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Î°ÕÍß¤âÁý¤·¤¿¡£
¢¡Ã«¸ýÍÛ¹á¡Ê¤¿¤Ë¤°¤Á¡¦¤Ï¤ë¤«¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë2·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÉÙ»³¸©½Ð¿È¡£25Ç¯1·î¤Ë5´üÀ¸¤È¤·¤ÆNGT48¤Ë²ÃÆþ¡£5·î¤Ë·à¾ì¸ø±é¤ÎÁ°ºÂ¤Ë½é½Ð±é¡£ÆÃµ»¤Ï¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡£¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¥á¡¼¥¯Æ°²è´Õ¾Þ¡¢ÆÉ½ñ¡£