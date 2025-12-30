¡Ö³Ú¤·¤à¡×¤¬¸Æ¤ó¤ÀÂçºå·°±Ñ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×½éÍ¥¾¡¡Ä¥¨ー¥¹»°ÎØÈþÎÉ¡¹¤Ï30ÆÀÅÀ¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ
¡¡¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß¤¢¤²¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï1Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤òÆüËÜ°ì¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤Ç¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬·°±Ñ¤òÆüËÜ°ì¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤â40Ê¬´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á°ËÆ£Âç°ô
¡¡¾¡¤Æ¤Ð»Ë¾å½é¤ÎÅß¤ÎÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤ë¡ÖSoftBank¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×½÷»Ò·è¾¡Àï¡¢Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¹â¹»¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤Ïº£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤òÀ©¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£Âç¹õÃì¤òÃ´¤¦»°ÎØÈþÎÉ¡¹¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Çµ±¤¤òÊü¤Á¡¢¹ç·×30ÆÀÅÀ13¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡£Èá´êÃ£À®¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤Ç¤¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤ÈÁª¼êÁØ¤ò¸Ø¤ëÁê¼ê¥¬ー¥É¿Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢¶¯¤ß¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤¬Éõ¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£Âçºå·°±Ñ¤ÏµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¹â¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï27ËÜÃæ11ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï13Ê¬¤Î2¡£»îÅê¿ô¡¢À®¸ùÎ¨¤È¤â¤Ë¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºù²Ö³Ø±à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ5¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¼ç¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯À¸¤ÇÌ¾Ìç¤Î¥¨ー¥¹¤òÌ³¤á¤ë¾¡ÉôÍþ»Ò¡£»°ÎØ¤ÏÆ±¤¸177¥»¥ó¥Á¤Î¾¡Éô¤ËÂÐ¤·¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Èµ¤Ç÷¤Ç¾¡¤ê¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ê°ÂÆ£¹á¿¥¡ËÀèÀ¸¤â¡Ø¥³¥Ä¥³¥Ä2ÅÀ¤òÀÑ¤ß¤¢¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£Áê¼ê¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é3ÅÀ¥×¥ìー¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï3Ç¯À¸¤ÇÁê¼ê¤Ï2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3Ç¯À¸¤¬µ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¶¯µ¤¤Ç¥×¥ìー¤·Â³¤±¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âçºå·°±Ñ¤ÏÂè3¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é»Å³Ý¤±¤¿ÊÑÂ§Åª¤Ê¥¾ー¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¸åÈ¾20Ê¬¤ÇÁê¼ê¤ò17ÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¤ëÅ´ÊÉ¤Î¼é¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Ï¼é¤ê¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÁ°¤«¤é¤Î¥¾ー¥ó¥×¥ì¥¹¤È¥¾ー¥óµ¤Ì£¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ÂÆ£¥³ー¥Á¡£
¡¡¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤ÏÂè4¥¯¥©ー¥¿ー½øÈ×¤Ç¾¡Éô¤ò3¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢¿åÎÓÌ´æÆ¡Ê2Ç¯¡¿177¥»¥ó¥Á¡Ë¤ò4¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ØÄÉ¤¤¤³¤ß¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉËÜ¿ô¤â43ÂÐ37¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£Âçºå·°±Ñ¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤éµÕÅ¾·à¤ò¸Æ¤Ó¡¢Èá´ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025
¡Öº£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢³Ú¤·¤à¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿°ÂÆ£¥³ー¥Á¤À¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï½é¿Ø¤Î¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Î»þÅÀ¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¹Å¤µ¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤â¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤«¤±Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ËÜÍè¤Î¥×¥ìー¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£3²óÀï¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤½àÍ¥¾¡¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õ¹âÅù³Ø¹»ËÌ³¤Æ»¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë3ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø¡£½à·è¾¡¤Ç¤ÏµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤ËÈ¿·â¤Î·ä¤òÍ¿¤¨¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤ÇÇÔ¤ì¤¿ºù²Ö³Ø±à¤Ë¤â¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ø³Ú¤·¤ó¤À¤â¤ó¾¡¤Á¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤º¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡3Ç¯´Ö¤Î¶ì¤·¤ß¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Êó¤ï¤ì¤¿¡£³Ú¤·¤à¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Áー¥à¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¨ー¥¹¤òÃæ¿´¤Ë±É´§¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÂçºå·°±Ñ¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢¤É¤Î¥Áー¥à¤è¤ê¤ââÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡á¾®¾Â¹îÇ¯
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçºå·°±Ñ¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×·è¾¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü