¡¡¤Þ¤ó¤À¤é¤±<2652.T>¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£±£±·î¤Î·î¼¡Çä¾å¹â¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£±£¸¡¥£²¡óÁý¤È¡¢Á°·î¡Ê£¸¡¥£µ¡óÁý¡Ë¤«¤é¿¤ÓÎ¨¤¬³ÈÂç¡£Á´Å¹¥Ùー¥¹¤âÆ±£±£¸¡¥£±¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½©ÍÕ¸¶¤ÇÇ¯£±²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂç¤Þ¤óº×¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤äÊªÈÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍèÅ¹Áý²Ã¤Ê¤É¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½©ÍÕ¸¶°Ê³°¤Î½ÂÃ«Å¹¤äÌ¾¸Å²°Å¹¡¢»¥ËÚÅ¹¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÂ¸Å¹¤â°ÂÄê¤·¤¿Çä¤ê¾å¤²¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
