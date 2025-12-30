TOMORROW X TOGETHER¡¢HYDE»²²Ã¤Î¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSSS (Sending Secret Signals)¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡¡TOMORROW X TOGETHER¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×¤ò2026Ç¯1·î26Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§TOMORROW X TOGETHER¤¬¡ÈÌóÂ«¡É¤Î°ÕÌ£¤òÃµ¤¹Î¹¡¡5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØACT : TOMORROW¡Ù³«Ëë――ºë¶Ì¸ø±é¥ì¥Ý¡Ë
¡¡TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢ËÜÆü12·î30Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖSSS (Sending Secret Signals)¡×¤ò½éÈäÏª¡£Â³¤¯MC¤Ç¤Ï¡Ö¡ÖSSS (Sending Secret Signals)¡×¤ÏHYDE¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿Íµ¤¤Î¶Ê¤À¡£HYDE¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖSSS (Sending Secret Signals)¡×¤Ï¡¢10·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarkissed¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤ÎHYDE¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¶Ê¡£Â¾¿Í¤Î»ëÀþ¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÌ©¤ä¤«¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë°¦¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¡¢¸ÝÆ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥Óー¥È¤ÈÁ¡ºÙ¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÇÉÁ¤¤¤¿°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
